– Ei ole minkäänlaista selkeyttä. Ja luulen, että se on osa isompaa kokonaisuutta: läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Päätökset tehdään lisäksi salassa taustalla, Hamilton vastasi The Racen mukaan .

Hamilton sai edellisessä kisassa Meksikossa 10 sekunnin aikasakon nurmikon poikki oikaisemisesta . Brittikuski oli yksi yllättyneistä, kun Ferrarin Charles Leclerc , Red Bullin Max Verstappen ja Mercedeksen Kimi Antonelli selvisivät vastaavanlaisista avauskierroksella tapahtuneista oikaisuista ilman rangaistusta.

– En tiedä ymmärtävätkö he päätöstensä painoarvon. He ohjailevat kuljettajien uria, ja voivat ratkaista mestaruustaistoja, kuten menneisyydessä on nähty. Joten siellä on töitä tehtävänä, Hamilton summasi.