Saksalaislehti Bild kertoi, että Lewis Hamiltonin, 40, F1-sopimus Ferrarilla onkin pidempi, kuin mitä aiemmin oli arveltu.

Lehden mukaan Hamiltonin sopimus kattaa vielä vuoden 2027 ja vuodesta 2028 on olemassa optio. Aiemmin oli arveltu, että sopimus kattaa ainoastaan ensi kauden.

Hamilton allekirjoitti sopimuksen tammikuussa 2023. Silloin puhuttiin monivuotisesta sopimuksesta ja reilun 50 miljoonan euron vuosipalkasta. Sponsorisopimukset eivät sisälly tähän summaan.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin debyytti Ferrarilla sujui heikosti, sillä hän ajoi uransa heikoimman kauden. Britti jäi ensimmäistä kertaa urallaan ilman yhtään palkintokorokepaikkaa varsinaisissa kilpailuissa. Sprinteissä tuli voitto Kiinassa.

– Meidän on opittava tekemään yhteistyötä Lewisin kanssa, ja hänen on opittava ottamaan autosta irti kaikki mahdollinen. Samalla meidän on ymmärrettävä, mitä hän tarvitsee, tallipäällikkö Fred Vasseur sanoi Corriere dello Sportille.