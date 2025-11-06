Italialainen formula1.it -sivusto kirjoittaa, että Ferrarin F1-tiimin ensi kauden moottori on täysi floppi.

Ferrarin kausi 2025 on ollut hyvin vaikea valmistajien MM-sarjan kakkostilasta huolimatta. Lewis Hamiltonia ei olla vielä kertaakaan nähty palkintokorokkeella kauden GP:eissä ja edellisestä tiimin voitosta on ehtinyt kulua aikaa yli vuoden päivät, jolloin Meksikon GP:ssä ykköseksi ajoi tallin jo jättänyt Carlos Sainz.

Tallin vaikea kausi voi vielä päättyä valmistajien MM-sarjan neljänteen tilaan, sillä taistelu Mercedeksen ja Red Bullin kanssa on tiukkaa. Se olisi huonoin sijoitus sitten koronavuoden 2020. Nyt näyttää siltä, että ensi kaudestakin saattaa tulla pannukakku.

– Ferrari on lisäksi täysin väärässä ensi vuoden uuden moottorin suhteen ja että talli on arvioinut uudet säännöt täysin väärin, kirjoittaa italialainen formula1.it -sivusto.

Italialaisverkkosivuston mukaan useat Alpine/Renaultilta Ferrarille siirtyneet insinöörit ovat ilmaisseet hälytysmerkkejä Ferrarin johdolle.