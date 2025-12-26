Formula ykkösissä kuohuu. Kaksi valmistajaa, Mercedes ja Red Bull ovat löytäneet The Race -sivuston mukaan porsaanreiän uusista säännöistä.

F1-sarjassa on luvassa ensi kaudelle suuria muutoksia. Tulevaa vuotta on kutsuttu uuden aikakauden aluksi, kun lajin historian suurin sääntömuutos astuu voimaan. Muun muassa DRS-järjestelmä katoaa, autot pienenevät ja kevenevät. Samalla sähkömoottoirn teho kasvaa 20 prosentista 50 prosenttiin, kun taas polttomoottorin teho laskee 550 kW:sta 400 kW:iin. Juuri jälkimmäinen moottoreita koskeva osa on herättänyt suurta keskustelua.

The Race -sivusto kertoi, että kaksi moottorivalmistajaa, Mercedes ja Red Bull ovat löytäneet säännöistä porsaanreiän. Uusien sääntöjen mukaan sylinterin puristussuhde ei saa ylittää 16,0:aa, kun aiemmin raja oli 18,0. Nykysääntöjen mukaa moottori mitataan kylmänä eikä kuumana, millainen se on kilpailun aikana. Tätä Mercedes ja Red Bull ovat nyt onnistuneet hyödyntämään.

Mercedes ja Red Bull ovat rakentaneet moottorinsa siten, että tietyt osat laajenevat lämmetessään, mikä puolestaan lisää puristussuhdetta. Teoriassa tämä johtaa sekä suurempaan tehoon että polttoainetehokkuutteen moottorin ollessa käynnissä radalla.

Red Bull jakaa moottorinsa sisartallinsa Racing Bullsin kanssa, kun taas Mercedes itsensä lisäksi varustaa Alpinen, Williamsin ja McLarenin autot moottoreillaan. Nyt löydetty porsaanreikä voi tarkoittaa huonoja uutisia Ferrarille sekä sen moottorilla ajaville Cadillacille ja Haasille. Myös Audi, joka ajaa omalla moottorillaan ja Hondaa käyttävä Aston Martin voi olla tulevalla kaudella pulassa.