Lewis Hamilton näpäytti Max Verstappenia kuskien maratonkokouksesta: "Kaikki paitsi Max pyysivät selvennystä"

Kiihkeä F1-kausi otti uusia kierroksia kauden neljänneksi viimeisessä osakilpailussa, kun Verstappen pakotti leveällä ajolinjallaan Hamiltonin ulos radalta ohitustilanteessa.

Tuomaristo ei nähnyt aiheelliseksi rangaista Verstappenia, mutta Mercedes haki vielä alkuviikosta uutta käsittelyä F1-sarjan julkaistua videokuvaa Red Bull -kuski Verstappenin kyydistä. Sitä ei kuitenkaan herunut.

Perjantain kuskit pitivät Qatarissa yli tunnin mittaisen palaverin Kansainvälisen autoliiton FIA:n kilpailujohtajan Michael Masin kanssa. Hamilton päätti näpäyttää Verstappenia, kun häneltä kysyttiin, tuliko linja nyt kaikille selväksi.

– Ei. Se ei ole selvä, Hamilton aloitti.

– Kaikki kuskit, paitsi Max, pyysivät siihen selvennystä, mutta se ei ollut kovin selvä. Ei siis ole selvää, mitkä ovat radan rajat. Se ei ole ohittaessa enää valkoinen viiva, mutta sillä mennään.

– Jos se on sama kuin viime kisassa, niin sitten sen pitäisi olla sama kaikille noissa tilanteissa. Ja se on ihan ok, Mercedes-kuski jatkoi.

Verstappen: Kaikkia ei saa samalle viivalle

Verstappenin mukaan on jo lähtökohtaisesti mahdotonta saada kaikki kuskit näkemään tilanteet samalla tavalla. Siksi hän ei usko pitkänkään palaverin tuoneen kovin tarkkaa kuvaa siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei.

– Kaikki ovat erilaisia, vai mitä? Kaikilla on oma tapansa kisata, puolustaa ja ohittaa, joten FIA:lle on erittäin vaikeaa saada kaikkia samalle viivalle, Verstappen perusteli.

– Kyse oli lähinnä siitä, että kaikki jakoivat mielipiteensä, ja sitten FIA selitti, mikä heidän oma prosessinsa on taustalla ollut. Minusta se oli lopulta aika selvä juttu.

Kolmantena kuskina lehdistötilaisuudessa ollut Valtteri Bottas tyytyi toteamaan, että jos kerran Brasiliassa nähty oli kilpailunjohdon mielestä oikein, niin kuskit voivat pitää sitä linjana.

– Johdonmukaisuus on avainasia, jotta me tiedämme tarkalleen. Minusta emme saaneet kunnon selitystä, jollaisen yleensä saamme. Jokainen ohitus ja jokainen puolustautuminen on erilainen.