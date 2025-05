Lewis Hamilton kypsyi täysin Ferrarin touhuun – rajut radioviestit julki: "Hitto teidän kanssanne"

Miamin GP oli Lewis Hamiltonille taas yksi pettymys Ferrarin ratissa. Turhautuminen välittyi muun muassa radioviestinnästä tallin ja kuljettajan välillä.

12. ruudusta kisaan lähtenyt Hamilton onnistui toki kohentamaan sijoitustaan, mutta kahdeksas sija tuskin lievittää alkukauden aikana kertynyttä tuskaa. Seitsenkertaisen maailmanmestarin turhautuminen tiivistyi useisiin radioviesteihin Miamin GP:n aikana.

Reilut 20 kierrosta ennen ruutulippua Hamilton ajoi kahdeksantena tallikaverinsa Charles Leclercin perässä. Hamiltonin Mercedeksellä korvannut tulokaskuski Kimi Antonelli oli heidän edellään kuudentena reilun viiden sekunnin päässä, eikä Leclerc saanut kurottua umpeen eroa italialaiskuskiin.

Leclerciä pykälää pehmeämmillä keskikovilla renkailla ajanut Hamilton olisi halunnut, että Ferrari vaihtaisi kuljettajiensa paikat päikseen, jolloin Hamilton pääsisi jahtaamaan Antonelliä.

– Kulutan vain renkaani hänen (Leclercin) perässään.

Kun lupaa ohitukseen ei pyynnöistä huolimatta tuntunut irtoavan, Hamilton muun muassa kehotti Ferrarin varikkomuuria "nauttimaan kupin teetä miettiessään asiaa".

– Haluatteko minun vain istuvan tässä koko kisan?

Kisainsinööri Riccardo Adami kertoi pian, että he haluavat Hamiltonin pysyvän DRS-etäisyydellä eli alle sekunnin päässä Leclercistä ja jatkavan samaan tapaan.

– Hitto teidän kanssanne, Hamilton vastasi.

Kului pieni hetki, kunnes Hamilton oli taas äänessä.

– Tämä ei ole hyvää tiimipeliä. Siinä kaikki, mitä minulla on sanottavaa.

Tämän jälkeen Leclerc sai käskyn päästää Hamiltonin edelleen.

Parikymmentä minuuttia myöhemmin, kuusi kierrosta ennen ruutulippua Hamilton oli onnistunut nousemaan 2,5 sekunnin päähän Antonellistä, mutta Leclerc oli yhä hänen kannassaan.

– Saammeko Antonelliä kiinni? Leclerc kysyi.

– Saamme, mutta aika hitaasti. Kuinka paljon nopeammin voisit ajaa puhtaassa ilmassa? kisainsinööri Bryan Bozzi tiedusteli.

– Minulla ei ole aavistustakaan, mutta renkaani ylikuumenevat.

Hamilton sai melkein heti tämän jälkeen käskyn päästää Leclercin takaisin edelleen. Ja kun sijoitukset oli vaihdettu, Hamiltonille kerrottiin, että hänen tieltään Williamsille viime kauden päätteeksi siirtynyt Carlos Sainz oli 1,4 sekunnin päässä takana.

– Haluatteko, että päästän hänetkin edelle? Hamilton kuittasi välittömästi.

Sainz pääsi viimeisellä kierroksella tekemään ohitusyrityksen Hamiltonista. Autot osuivat yhteen, mutta Hamilton pysyi edellä.

– Menetin aikaa Charlesin perässä, ja siinä hetkessä halusin vain, että he tekisivät päätöksen eivätkä tuhlaisi aikaa. Jotkut eivät pitäneet näistä kommenteista, Hamilton sanoi kisan jälkeen GP Todayn mukaan.

– Monet sanovat pahempia asioita kuin minä. Se oli ironiaa enemmän kuin mitään muuta. En ole tässä ja nyt turhautunut. Käymme asiat läpi sisäisesti, keskustelemme ja jatkamme taistelua.

BBC:n mukaan Hamilton perusteli käytöstään sillä, että hän suhtautuu kilpailemiseen vielä 40 vuoden iässäkin palavalla intohimolla.

– En aio pyytää anteeksi sitä, että olen taistelija. Minulla ei ole ongelmaa Charlesin tai tiimin kanssa. Voisimme tehdä asioita paremmin. Auto ei ole sitä, mitä haluaisimme sen olevan. Loppujen lopuksi taistelimme sijoista seitsemän ja kahdeksan.

– En tiedä, mitä aiotte kirjoittaa, olinko epäkunnioittava vai enkö ollut. Mielestäni en ollut.

Hamiltonin kauden toistaiseksi paras tulos on viitossija Bahrainissa, ja hän on sarjapisteissä seitsemäntenä. Tallikaveri Leclerc oli kertaalleen kolmas Saudi-Arabiassa, ja hänen sijoituksensa on viides. Eroa kaksikon välillä on 12 pistettä Leclercin hyväksi. Heidän väliinsä mahtuu Antonelli.

Ferrarille alkukausi on ollut siihen nähden suuri pettymys, että talli keräsi viime vuonna kesätauon jälkeen enemmän pisteitä kuin yksikään kilpailijansa ja nyt he ovat valmistajien sarjassa vasta neljäntenä 151 pisteen päässä McLarenin kärkisijasta. Edellä on 11 pisteen marginaalilla jopa Red Bull, jonka pisteistä Max Verstappen on kerännyt valtaosan yksinään.

Seuraavaksi pisteistä taistellaan Imolassa, missä ajetaan 18. toukokuuta kauden seitsemäs osakilpailu.