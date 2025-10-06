Aston Martinin konkarikuski Fernando Alonso ei voinut käsittää, miten valtavista jarruongelmista kärsinyt Ferrarin Lewis Hamilton pysyi radalla Singaporen GP:n ruutulipulle saakka. Brittisuuruus sai F1-kisan jälkeen viiden sekunnin aikasakon.

Hamilton starttasi kisaan viidennestä ruudusta, mutta menetti asemiaan GP:n aikana. Lopussa hän ajautui vakaviin jarruongelmiin, todeten tiimiradioon hänen "jarrujensa olevan mennyttä". Hamilton hävisikin kymmeniä sekunteja päätöskierroksilla.

Brittikuski ylitti ratarajoja toistuvasti jarruvian takia. Tämä johti lopulta viiden sekunnin aikasakkoon, jota britti hämmästeli jo tiimiradiossa.

– Ei kai rangaistusta tule, jos kyseessä on force majoure -tilanne, Hamilton kommentoi viitaten ylivoimaiseen ja yllättävään esteeseen.