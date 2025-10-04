Mercedeksen George Russell järjesti pienimuotoisen yllätyksen Singaporen GP:n aika-ajossa, kun hän täräytti paalupaikalle. Kuljettajien maailmanmestaruustaistelussa mukana oleva Lando Norris koki aika-ajon loppuhuipennuksessa pettymyksen.
McLarenit ja Red Bullin Max Verstappen olivat pitäneet parasta vauhtia Singaporen viikonlopun harjoitussessioissa. Mercedeksen George Russell tykitti kuitenkin paalulle, kun hän kukisti aika-ajon kolmannessa osiossa Verstappenin 0,182 sekunnilla ja McLarenin Oscar Piastrin 0,366 sekunnilla.
Kuljettajien MM-sarjassa Piastria jahtaava Lando Norris jäi vasta viidenteen ruutuun (+0,428).
Piastri johtaa kuljettajien MM-sarjaa 25 pisteen erolla ennen Norrisia. Kolmantena on Red Bullin Verstappen, joka on tuoreiden voittojensa myötä noussut 69 pisteen päähän Piastrista.
Sunnuntain Singaporen GP lähtee liikkeelle Suomen aikaan kello 15.