Mercedeksen George Russell järjesti pienimuotoisen yllätyksen Singaporen GP:n aika-ajossa, kun hän täräytti paalupaikalle. Kuljettajien maailmanmestaruustaistelussa mukana oleva Lando Norris koki aika-ajon loppuhuipennuksessa pettymyksen.

McLarenit ja Red Bullin Max Verstappen olivat pitäneet parasta vauhtia Singaporen viikonlopun harjoitussessioissa. Mercedeksen George Russell tykitti kuitenkin paalulle, kun hän kukisti aika-ajon kolmannessa osiossa Verstappenin 0,182 sekunnilla ja McLarenin Oscar Piastrin 0,366 sekunnilla.

Kuljettajien MM-sarjassa Piastria jahtaava Lando Norris jäi vasta viidenteen ruutuun (+0,428).

Piastri johtaa kuljettajien MM-sarjaa 25 pisteen erolla ennen Norrisia. Kolmantena on Red Bullin Verstappen, joka on tuoreiden voittojensa myötä noussut 69 pisteen päähän Piastrista.

Sunnuntain Singaporen GP lähtee liikkeelle Suomen aikaan kello 15.

