Ferrarin Lewis Hamilton putoaa Singaporen F1-kisan lopputuloksissa rangaistuksen takia.

Hamilton ajoi ruutulipulle sijalla seitsemän, mutta joutui pian tuomariston kuultavaksi ratarajojen ylittämisen takia.

Noin tunti kisan päättymisen jälkeen tuomaristo ilmoitti rankaisevansa Hamiltonia viiden sekunnin aikasakolla. Hamilton kärsi kisassa jarruviasta, jonka takia hän ylitti radan rajat useaan kertaan.

Kansainvälisen autoliiton FIA:n hyllyttämien kierrosaikojen luettelosta käy ilmi, että Hamilton ylitti kielletyissä kohdissa radan rajat neljään otteeseen.

Rangaistus pudottaa Hamiltonin tiimikaverinsa Aston Martinin Fernando Alonson taakse kahdeksanneksi.