Lando Norrisin ja Oscar Piastrin yhteentörmäys Singaporen F1-kisan avauskierroksella heitti varjon McLarenin varmistaman valmistajien maailmanmestaruuden ylle.

Aggressiivisesti kisaan lähtenyt Norris nousi lähdössä kaksi sijaa ylöspäin. Ohittaessaan kolmosruudusta startanneen tallikaverinsa hän osui yhteen Piastrin kanssa.

Norrisilta hajosi tilanteessa etusiiven päätylevy, mutta tästä ei ollut haittaa kisan edetessä. Norris ajoi maaliin kolmantena ja Piastri neljäntenä. Kisan voittoon ajoi Mercedeksen George Russell ennen Red Bullin Max Verstappenia.

Piastri oli heti kolaroinnin jälkeen kärmeissään tiimiradiossa.

– Onko se meistä ihan ok, että Lando tulee ja tönäisee minut tieltä vai mitä? Piastri kyseli tiimiradiossa osuman jälkeen.

Tuomaristo näki kuitenkin, että Norris joutui avauskierroksella väistämään toista autoa. Todellisuudessa hänen ympärillään oli reilusti tilaa.

– Tuo ei ole reilua. Anteeksi, mutta tuo ei ole reilua. Jos hänen täytyy väistää toista autoa törmäämällä tallikaveriinsa, niin minusta se on aika paskaa väistämistä, Piastri kritisoi.

McLaren ei kuitenkaan puuttunut kuljettajiensa väleihin, vaan pyysi Piastria keskittymään asioihin, joihin voi vaikuttaa. Norris oli yhä kisan jälkeen sitä mieltä, ettei hän toiminut väärin.

– Oli vähän liukasta, mutta tuo kuuluu kisaamiseen. Menin sisäpuolelta, jouduin vähän korjaamaan (suuntaa), mutta ei siinä sen enempää ollut, Norris sanoi BBC:n mukaan.

Kisan jälkeen MM-sarjaa johtava Piastri oli huomattavasti sovittelevampi.

– En ole nähnyt tilannetta vielä (videolta), mutta kahden auton kontakti ei ole tietenkään ideaali. Katson kuitenkin uusinnan siitä ja puhun tiimin kanssa, Piastri kommentoi Viaplaylle.

McLaren varmisti Singaporessa toisen peräkkäisen valmistajien maailmanmestaruutensa jo kuusi kisaa ennen kauden päätöstä. Piastrin johto Norrisiin kuljettajien MM-sarjassa kutistui nyt 22 pisteeseen.