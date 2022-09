Rosberg haukkui Ferrarin – tallipomo reagoi napakasti: "Suora vastaus"

– Ferrarin on tehtävä muutoksia tiimissään. Jopa Formula 2 ja Formula 3 -tallit tekevät työnsä paremmin, Rosberg tylytti Sky Sportsilla .

– Me emme vaihda ihmisiä. Siinä suora vastaus Rosbergille, Binotto tyytyi toteamaan.

Binotton mukaan pilalle mennyt pysähdys johtui liian myöhäisestä varikkokutsusta. Hän on sanoo olevansa enemmän huolissaan auton vauhdista, kuin varikkopysähdysten mitasta.

Sainz sijoittui lopulta kahdeksanneksi. Hän on kuljettajien sarjassa viidentenä. Tallikaveri Leclerc on kolmantena. Tallien pisteissä Red Bull menee menojaan. Ferrari on toisena, 135 pistettä jäljessä.