Ruotsissa Göteborgissa Landvetterin lentokentällä on havaittu yksi tai useampi drooni, minkä seurauksena lentoliikenne on keskeytetty.
Reutersin siteeraamien viranomaislähteiden mukaan drooni tai drooneja havaittiin Landvetterin lentokentällä hieman ennen iltakuutta paikallista aikaa.
Toistaiseksi ei tiedetä, milloin liikenne palautuu normaaliksi.
Göteborgista oli määrä lähteä paikallista aikaa puoli kuuden jälkeen Finnairin lento Helsinkiin. Finnairilta kerrotaan STT:lle, että lentokone oli lähtenyt portilta, mutta se joutui palaamaan portille.
Göteborgista olisi määrä lähteä torstai-iltana toinenkin lento Helsinkiin ja Helsingistä Göteborgiin. Landvetterin ja Helsinki-Vantaan lentoasemien verkkosivujen mukaan lentojen aikatauluista tulee tietoa myöhemmin.
