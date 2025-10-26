Liettuassa maan pääkaupungin Vilnan lentokentän liikenne keskeytettiin jälleen lauantai-iltana.
Vilnan lentokentän mukaan syynä olivat alustavien arvioiden mukaan sääpallot, jotka lensivät lentokentän suuntaan.
Lentokentän ilmatila avattiin uudelleen puoli neljän aikaa sunnuntain vastaisena yönä. Lentokentän mukaan sulku vaikutti noin 3 500 matkustajaan ja 25 lentoon.
Lue myös: Tutkassa näkyi "kymmeniä palloja": Lennot jatkuvat taas Liettuassa oudon episodin jälkeen
Lentokentän tiedotteessa arvioitiin, että häiriö saattaa aiheuttaa pieniä viivästyksiä lentoliikenteeseen vielä sunnuntaina.
Lisäksi raja-asemat Valko-Venäjän vastaisella rajalla suljettiin, kertoi Liettuan yleisradioyhtiö LRT. LRT:n mukaan raja-asemat olivat avautumassa uudelleen noin puoli neljän aikaa yöllä.