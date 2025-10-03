Saksan Münchenin lentokentällä peruutetun lentokoneen kapteeni ilmoitti matkustajille droonihavainnoista.
Münchenin lentokentän molemmat kiitotiet suljettiin perjantai-iltana toisen kerran alle 24 tunnin sisällä, kertoo Reuters. Lähtönsä peruneen lentokoneen kapteeni kertoi matkustajille, että drooneja oli jälleen havaittu.
Lontoon lennon kapteeni kertoi matkustajille, että poliisihelikopterit olivat ilmassa, eikä ollut selvää, pääsisikö lento vielä lähtemään perjantai-iltana.
Lentokenttäpoliisin tiedottaja kuitenkin sanoi, että Münchenin molemmat kiitotiet olivat suljettuina, mutta sulkemisen syy ei ole vielä selvä.
Keskiviikon ja torstain välisenä yönä lennot keskeytettiin Münchenin lentokentällä droonihavaintojen vuoksi.