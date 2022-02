Ällöttävä totuus: Autossa on viisi paikkaa, jotka ovat likaisempia kuin keskiverto vessanpönttö

Vaikka koronapandemian myötä lisääntynyt käsidesin käyttö on mahdollisesti vähentänyt bakteerien määrää esimerkiksi ohjauspyörissä, on autoissa silti valtava määrä paljaalle silmälle näkymätöntä elämää.

Tutkijat huomauttivat, että vaikka autoissa on paljon bakteereja, on ihmisten turha pelätä sairastuvansa joka kerta, kun hyppää autoon. He kuitenkin toivovat, että ihmiset kiinnittäisivät huomiota myös näkymättömään likaan.