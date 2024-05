Tästä syystä lentokoneessa tulee käyttää turvavyötä koko ajan istuessa

Turbulenssi ei voi rikkoa lentokonetta

Lievä turbulenssi on yleistä, muttei vaarallista. Vaikka pieninkin heilahdus voi matkustajasta tuntua inhalta, aidosti raju turbulenssi on harvinaista.

– Itseäni turbulenssi ei pelota. Toki jos se on kovin rajua, ei se miellyttävää ole. Kone on kuitenkin suunniteltu kestämään turbulenssia, eli se ei siitä mene rikki, vaikka se on epämiellyttävä kokemus, kuvaa Finnairin chief purser Sanna Moisio.