Voisiko tavallinen pulliainen lentää lentokonetta toimintaelokuvien tapaan?

Lentokoneohjaamo on täynnä erilaisia nappuloita, mittareita ja kytkimiä. Harva osaisi nimetä niiden toimintaperiaatteista edes puolia.

Monissa toimintaelokuvissa aivan tavallinen pulliainen pelastaa päivän ja osaa ohjata lentokoneen taivailta turvallisesti maankamaralle.

Lentokapteeni Akseli Meskanen Suomen Lentäjäliitosta tietää, onko kyseessä leffan taika vai voisiko täysi untuvikko tarpeen vaatiessa ohjata lentokoneen maahan tosielämässä.

– Lentäminen ei ole monimutkaista, mutta ei se ole myöskään aivan yksinkertaista, hän aloittaa.

Mitä koneen lentäminen vaatii?

Meskanen on lentänyt matkustajakoneita Euroopassa ja mannertenvälisillä lennoilla yli 19 vuotta. Parhaillaan hän toimii kapteenina Airbus 350 -lentokoneessa.

– Vaatii paljon harjoittelua, että lentokone voidaan kaikissa tilanteissa lentää turvallisesti kiitotielle, hän muistuttaa.

Monia vuosia harjoitelleet ja jatkuvasti omaa osaamistaan ylläpitävät lentäjät tekevät työtään alati muuttuvassa ympäristössä. Lentoon vaikuttavia päätöksiä täytyy pystyä tekemään oikeaan aikaan tietyissä aikaikkunoissa.

– Lentämisessä on aina läsnä rajallinen aika niin lentämiseen kuin päätöksentekoon, Meskanen muistuttaa.

Lentokoneohjaamossa on myös aina vähintään kaksi koulutettua lentäjää. Meskanen kertoo, että lentäjät tukeutuvat jokaisella lennolla yhteistyöhön ja ammattitaitoon.

Tämä on koneen erikoisin kytkin

Moni on nähnyt joskus vähintään kuvia lentokoneen ohjaamosta, joka on täynnä erilaisia nappeja ja kytkimiä. Sen monimutkaisen ulkonäönkin takia harva noviisi edes uskaltaisi hypätä lentokoneen ohjauskapuloihin kuin toimintaleffojen sankarit konsanaan.

Edes Meskanen ei tavallisella lennolla käytä kaikkia ohjaamon mittareita ja nappuloita.

– Kaikilla kytkimillä on tarkoituksensa lentokoneen ohjaamossa, mutta on monia kytkimiä, joita ei välttämättä koko uralla tule käytettyä muualla kuin simulaattorissa erilaisia häiriötilanteita harjoitellessa, Meskanen kertoo.

Hänen mielestään ohjaamon erikoisin kytkin on RAT, eli ram air turbine.

– Sillä saadaan koneen ulkopuolelle laskettua pieni "tuulimylly", Meskanen kertoo.

Tuulimyllyn tarkoituksena voi olla esimerkiksi sähkön tuotannon turvaaminen lennolla.

– Lentokone on kokonaisuudessaan huima insinöörityön taidonnäyte, hän kuvailee.

Ohjaamoon ei ole asiaa lennon aikana

Ei ole ihme, että monelle nykypäivän matkustajalle lentokoneen ohjaamo on mystinen paikka. Nykyisin kun matkustajat eivät pääse lennon aikana ohjaamoon vierailemaan. Kun lentokone on vielä kentällä, voi ohjaamoon tutustuminen olla mahdollista, jos lentäjillä on aikaa esitellä paikkoja.

– Tietysti itse koneen ohjaamo on omalaatuinen paikka, Meskanen toteaa.

Lentokoneessa on myös monia muita paikkoja, joihin tavallisella pulliaisella ole mitään asiaa.

– Ennen lähtöä jalkaisin tehtävän koneen kiertämisen aikana on pysäyttävää tarkastella lentokoneiden moottorien ja laskutelineiden kokoa lähietäisyydeltä, Meskanen kertoo.

Ensi kerralla, kun olet nousemassa lentokoneeseen, kiinnitä huomiota myös koneen ohjaamon ikkunoiden tuulilasinpyyhkijöihin. Ne muistuttavat ulkonäöltään ihan tavallisia auton tuulilasinpyyhkijöitä.

– Koneissa on tuulilasinpyyhkijät, mutta ne ovat hieman kestävämpää materiaalia johtuen nopeudesta, jolla lentokone lentää, Meskanen muistuttaa.

Kestävyyden lisäksi lentokoneiden tuulilaseissa on muitakin eroja.

– Koneisiin on asennettu myös autoista poiketen järjestelmä, jonka kautta ikkunalle johdetaan erityistä nestettä, joka ehkäisee veden jäämistä ikkunapinnalle ja parantaa näin näkyvyyttä lähestymisen aikana, Meskanen kertoo.