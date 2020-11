Leikolan kolumni: Vastaamo-skandaali peittää alleen ongelmia, jotka voivat olla ratkaisevia sinun henkesi kannalta

Vastaamogate on tietenkin iso rikos, jossa on paljon uhreja – joista yksi on Vastaamo-yhtiö. Sitten on eri asia, onko yhtiössä syyllistytty johonkin. Tähän asti julkisuudessa olleiden tietojen perusteella kenties huolimattomuuteen, mutta ei ainakaan toimintaa valvovan viranomaisen käsityksen mukaan rikokseen.