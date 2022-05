Leijonista pudonnut Petrus Palmu paljasti, mitä aikoo kotiin päästyään tehdä: "Niin paljon polttelee"

– Osasin pikkuisen haistaa sitä tilannetta. Olin henkisesti valmistautunut siihen, jos tullaan sanomaan, että et jatka. Ei mitään, positiivisesti vaan eteenpäin. Tämä on urheilua. Elämä jatkuu. Ensi vuonna pitää yrittää uudestaan.

"Mietitytti, että voi olla, että joutuu siirtymään"

– Kun on mennyt hyvin, on huomannut, että on saanut jatkaa. Totta kai viimeisillä viikoilla on alkanut miettiä, että voi olla ihan mahdollista päästä kisajoukkueeseenkin. Kun oli NHL-pelaajia auki, se varmasti osaltaan vaikutti. Ainakin mietitytti, että voi olla, että joutuu siirtymään, jos sieltäkin tulee vielä jätkiä.