Leijonien triplakultamitalisti yllättyi katsomokomennuksestaan: "Onhan tämä erikoinen tilanne"

Suomi–USA perjantaina 12.5. klo 16.15. Studio C Moressa jo klo 15.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Pesosen rekordi Leijonista on sanalla sanoen vakuuttava. Kolmet arvokilpailut, kolme kultaa: kaksi MM-kisoissa, yksi olympialaisissa. Tulostakin mies on tehtaillut oivasti kussakin turnauksessa. Tällä kertaa luottohyökkääjä on kuitenkin poikkeavassa tilanteessa – mukana Suomen pelaajalistalla mutta kokoonpanon ulkopuolella, kun Leijonien MM-kisapelit käynnistyvät huomenna perjantaina Tampereella Yhdysvaltoja vastaan.