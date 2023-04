Hurjavireinen Leijonat-tähti ajautui Pohjois-Amerikassa umpikujaan, paluu Eurooppaan toi jättipotin – "Se iskostui itselle"

51 ottelua, 37 maalia ja 66 tehopistettä. Antti Suomelan kausi SHL:ssä hakee vertaistaan. Täksi kaudeksi Eurooppaan neljän Pohjois-Amerikassa vietetyn vuoden jälkeen palannut Suomela osoitti epäilijöilleen, että jälki jäällä on yhä tuhoisaa.

Suomela lähti rapakon taakse NHL-seura San Jose Sharksin riveihin kaudeksi 2018-19 voitettuaan SM-liigan pistepörssin JYPin paidassa. Suomela sai ensimmäisen kautensa aikana vastuuta 27 ottelussa, mutta ei onnistunut lyömään itseään läpi.

Vuosi vuodelta vastuu NHL:ssä pieneni ja Suomela joutui AHL:ään. Toistaiseksi viimeiseksi jääneellä Pohjois-Amerikan kaudellaan Suomela pelasi AHL:ssä 48 ottelua. Kauden päätteeksi oli aika palata Eurooppaan.

Päätös paluusta oli Suomelalle helppo.

– Jenkeissä tuli pelattua useampi vuosi ja vastuu siellä pieneni koko ajan. Lopulta tuntui, että on vähän umpikujassa. Kyllä itse tietää, mihin pystyy, kun pääsee näyttämään ja saa edes näytönpaikan. Jenkeissä tuli paljon istuttua penkillä ja katsottua, kun muut pelaavat. Tuli mieleen, että olisi kiva päästä itsekin pelaamaan, Suomela toteaa MTV Urheilulle.

Suomelan uudeksi osoitteeksi valikoitui lyhyen pohdinnan jälkeen SHL ja Oskarshamn.

– Oskarshamn oli ensimmäinen, joka oli tosi kiinnostunut ja tiesi, mitä he saavat, kun minut sinne hommaavat. Se oli ensimmäinen juttu, mistä tuli itselle, että tämä on se mesta. Paketti, jota he minulle tarjosivat, istui tosi hyvin siihen vaiheeseen uraa. Se oli paras paketti, mitä kukaan pystyi tarjoamaan. Kyllä se oli itselle selvää, että tuonne haluan mennä, Suomela sanoo.

Suomelan vyölle kertyi Pohjois-Amerikassa lopulta vain 51 NHL-ottelua. Taitava hyökkääjä ruotii omaa aikaansa Pohjois-Amerikassa kypsästi. Hän ei pystynyt tarttumaan saamiinsa näytönpaikkoihin tarvittavalla tavalla. Kun peli kulki myöhemmin paremmin, mahdollisuudet olivat vähissä.

– Totta kai se on aina itsestä kiinni. Olisin voinut pelata tosi hyvin koko ajan ja olla siellä edelleen. Varmasti alkuun sai paljon näytönpaikkoja, mutta ei ollut valmis sitten, eikä onnistunut. Vuosia vierähtää ja vastuu pienenee koko ajan.

– Lopussa varsinkin tuntui, että pelaa hyvää lätkää, mutta ei kuitenkaan enää saa sitä samaa saumaa, minkä ensimmäisenä vuonna. Siinä kohtaa tulee semmoinen, että ehkä tämä on nähty siihen pisteeseen, että olisi paluu Eurooppaan luvassa suuremman peliajan ehdoilla. Pelaaminen on jutun suola. Se on suurin, miksi palasin Eurooppaan, Suomala kuvailee.

Hanat auki SHL:ssä

Jälkeenpäin voi sanoa, että paluu Euroopan kiekkokaukaloihin oli Suomelalle jättipotti. Suomela voitti SHL:n maalipörssin 37 maalillaan ja pistepörssin 66 pisteellään. Suomela löi maalipörssissä toiseksi sijoittuneen joukkuetoveri Patrik Karlkvistin peräti 14 maalilla.

Juuri Karlkvistin kanssa yhteispeli samassa ketjussa luisti alusta lähtien.

– Sai pelata samojen äijien kanssa ja meillä jotenkin klikkasi yhteispeli saman tien ja sitä kautta pystyi koko ajan kasvattaa isommaksi. Se helpotti asiaa. Saman tien peli lähti rullaamaan, Suomela perkaa.

Vaikka Suomela sai Ruotsissa välittömästi juonesta kiinni, oli Pohjois-Amerikan vuosien opit yhä tiukasti takaraivossa. 28-vuotias hyökkääjä halusi tehdä asioita jäällä ja sen ulkopuolella päivä toisensa jälkeen aina paremmin ja paremmin.

– Jenkeissä ollessa kulttuuri on, että sun pitää koko ajan näyttää uudestaan ja uudestaan. Se iskostui itselle. Pystyi koko ajan tuottamaan pisteitä ja pelaamaan hyvin.

Suomela toteaa tajunneensa hirmuiskunsa vasta helmikuussa pelatun Ruotsin EHT-turnauksen jälkeen. Suomela joutui jättämään maajoukkuepelit pikkuvammojen vuoksi väliin, mutta SHL-kaukalossa luistin kulki ja lapa oli kuumana.

– Suurin kohta itselläni, milloin tajusin, että menee hyvin, oli Ruotsin EHT:n jälkeen, kun tuli neljään peliin yhdeksän maalia. Se oli kohta, jolloin oli sellainen olo, että tämä on aika kivaa ja helppoa. Itsekin on koko ajan tiennyt, mihin pystyy, mutta ei ole pystynyt näyttämään sitä oikeilla hetkillä, mutta nyt onnistui kaikki tällä kaudella.

Espoolaislähtöinen hyökkääjä on huomannut, että Raimo Summasen ja Janne Hännisen kanssa kesäharjoituksissa tehty työ on tuottanut tulosta. Varsinkin luistelun kehittämiseksi Suomela on tehnyt hartiavoimin töitä.

– Koen, että joka kesä menee eteenpäin treenaamisen kanssa ja pystyy kehittymään. Paljon ollaan luistelua ja näitä kehitetty kesällä. Monta kertaa on miettinyt kesätreeneissä, että vieläkö tämä tästä menee paremmaksi.

– Kun kausi on alkanut, on tuntenut kropassa, ettei luistelu enää tunnu niin paljon kropassa kuin aikaisemmin. Pystyi pelaamaan kovalla vauhdilla, mutta kuitenkin kuluttamatta kaikkia energioita. Pohjat luodaan kesällä, Suomela summaa.

MM-kisat tähtäimessä

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen nimesi Suomelan Leijonien ensi viikolla alkavaan MM-leiritykseen. Suomela jahtaa tänä kevään uransa toista MM-kisapaikkaa.

Edellisen kerran Suomela nähtiin MM-kisoissa keväällä 2018. SM-liigan pistepörssin voittanut taituri esiintyi MM-leirin aikana mainiosti ja lunasti paikan joukkueessa. MM-kisoissa vastuu jäi kuitenkin pieneksi, kun NHL:stä saapui liuta tehomiehiä Suomelalle ominaiseen rooliin.

– Se oli silmiä avaava kokemus ja hauska kaikin puolin. Pitkät leiriviikot. Yrität taistella paikasta jengiin. Siinä onnistui ja leiri meni hyvin ennen kisoja. En tiedä, oliko se väsymystä vai mitä, mutta sitten ei onnistunut kuin olisi halunnut niissä kisoissa, Suomela muistelee.

– Neljä peliä pääsin pelaamaan ja loput katsoin katsomosta. Sen vaatimustason näki. Silloin tuli äijiä siihen rooliin, mikä olisi ollut minun roolini. Ei siinä mitään. Hyvillä fiiliksillä siitä.

Suomela aloittaa uuden MM-leirityksen intoa täynnä. Viiden vuoden takainen arvokisakokemus tarjosi hyvää oppia siitä, mitä kisapaikka vaatii.

– Nyt sen tietää sen sapluunan. Lähdetään taistelemaan kisapaikasta ja toivottavasti kuukauden päästä ollaan joukkueessa.

Suomela on itse valmis astumaan kärkihyökkääjän rooliin tulevissa kotikisoissa.

– Viisi vuotta on välissä. Neljä vuotta nähnyt jenkkihommaa ja tavallaan kasvanut pelaajana ja ihmisenä ja mennyt pelaajana paljon eteenpäin. Koen, että tällä itseluottamuksella ja pelitaidoilla pystyn olemaan siinä roolissa. Samaa peliä se on. Nyt pitää vain ensimmäisestä leiriviikosta lähtien ruveta taistelemaan pelipaikasta.