Leijonien hyökkääjä loukkaantui juuri MM-kisojen alla – säikähdys kääntyi nopeasti helpottavaksi huojennukseksi

– Kaikki on tuntunut hyvältä. Ei sitä (polvea) tarvitse yhtään miettiä. Täysillä pystyy vetämään, Mäenalanen kuittaa.

Koska Mäenalanen on pelikunnossa, Petrus Palmu päätettiin lähettää kotimatkalle kisoista.

Kavereita nyt eri sävyssä

– Tutut kaverit, joiden kanssa on helppo pelata. Meillä on paljon virtaa. Onneksi pelit alkavat perjantaina. Sitä on odotettu jo aika kauan, Mäenalanen puheli kisojen avauspäivän alla.