Jukka Jaloselta herkullinen paljastus Patrik Laineesta – Leijonien johto avasi NHL-tähden tilannetta

Nähdäänkö kylän oma poika, NHL-tähtihyökkääjä Patrik Laine tämän kevään MM-kotikisoissa Tampereella? Se kysymys on nyt tapetilla. Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen jakoi Laineesta herkullisen paljastuksen: halua on. Mutta se, nähdäänkö Laine kisoissa, on vielä oma juttunsa.