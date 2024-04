Saako Leijonat NHL-vahvistuksia MM-kisoihin? Näin Jukka Jalonen vastaa

Jalonen ja Lehtinen vierailivat Pohjois-Amerikassa maaliskuun puolen välin tuntumassa.

– Kaikki meni aika lailla suunnitelmien mukaan. Pari koneen lähdön viivästymistä oli niin, että ehdimme rimaa hipoen peleihin paikan päälle. Mutta ehdimme kuitenkin. Näimme vajaan parin viikon aikana kahdeksan ottelua ja reilut parikymmentä pelaajaa. Se oli ihan hyvä otos, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen perkaa mennyttä reissua MTV Urheilulle.

Jalonen ja Lehtinen vierailivat Pohjois-Amerikassa hetkellä, jolloin usean seuran kohtalo oli jo selvillä. NHL:ssä viimeisistä pudotuspelipaikoista taistelee enää muutama joukkue. Monien pudotuspelihaaveet haudattiin jo varhaisessa vaiheessa.

Tämän myötä Jalonen ja Lehtinen saattoivat puhua suoraan siitä, että voisiko joku pelaaja lähteä NHL-kauden jälkeen MM-kisoihin.

– Kävimme joidenkin kanssa alustavia keskusteluja, mutta toki, aina pitää palata asiaan sitten, kun pelit on pelattu. Ei noita pelaajia kuitenkaan hirveästi ole, joilla kausi loppuu runkosarjaan ja joilla sopimus jatkuu myös ensi kauden puolella. Kyllä, voihan siellä olla niitäkin, jotka lähtevät mukaan siitä huolimatta, vaikka ei ole sopimusta. Usein tuossa on kuitenkin kynnystä mukana, Jalonen pyörittelee.

Tuliko joukosta sellaisia vastauksia esille, että kiinnostusta löytyy, jos kaikki on kunnossa runkosarjan jälkeen?

– Kyllä siellä sellaista ilmaa oli liikkeellä, mutta katsotaan rauhassa, että mitä tapahtuu, kun pelit ovat ohi, Jalonen toteaa Leijonien potentiaalisista NHL-vahvistuksista.

Erilainen tilanne

Suomen osalta isoin NHL-herkuttelu kohdistuu nyt Arizona Coyotesin hyökkääjään Matias Maccelliin, joka on ollut oivassa vireessä taalajäillä.

Maccelli, 23, on nakuttanut tällä kaudella 76 runkosarjaottelussa tehot 14+38=52. Hän on Leijonien kannalta mielenkiintoinen tapaus siksi, koska hänen sopimuksensa jatkuu aina kesään 2026 saakka.

– Näimme häntä yhden pelin alla ja juttelimme hänen kanssaan, Jalonen sanoo hänen, Lehtisen ja Maccellin kohtaamisesta.

– Meillä on haju siitä, mikä tilanne on, mutta sitten kun pelit päättyvät, niin olemme yhteydessä sinne. Jere entisenä NHL-pelaajana on hoitanut tuota hommaa. Katsotaan tuossa vaiheessa, että mikä siellä on meininki ja fiilinki. Pelaajat ovat ehtineet pelata meidän tapaamisemme jälkeen vielä useita pelejä, joiden aikana on voinut tulla joku vamma, mikä estää lähtemisen, vaikka muuten haluaisi tulla mukaan. Noissa on kuitenkin aina monta liikkuvaa osaa mukana. Etukäteen ei voi oikein mitään konkreettista sanoa, Jalonen jatkaa Maccelliin liittyen, puhuen yleisesti NHL-pelaajista.

Maccellin lisäksi kysymysmerkit kohdistuvat myös San Jose Sharksin Mikael Granlundiin, jonka sopimus kattaa myös ensi kauden. Omia pyörittelyjä on käyty myös Seattle Krakenin Eeli Tolvasen kohdalla. Hän on kesällä rajoitettu vapaa agentti (RFA).

NHL:n osalta nyt alkaneessa keväässä on yksi poikkeava elementti aiempaan nähden.

– Jos siellä putoaa ensimmäiseltä pudotuspelikierrokselta ulos, niin silloin ehtii vielä kisojen alkuun mukaan. Jos siis nopeasti lähtee ja haluaa tulla. Tilanne on silloin selkeä meidän kannaltamme. Sitten taas jos toiselle kierrokselle menee, niin sitten ei ehdi enää oikein mukaan, Jalonen perkaa realiteetteja, jatkaen Leijonista:

– Kun ensimmäinen kierros on ohi ja kun tiedetään pelaajien tilanne, niin sitten keskitytään niihin, jotka ovat mukana. Ennen joku tai jotkut ovat voineet tulla vielä myöhemminkin mukaan, niin kuin esimerkiksi keväällä 2022 kävi (Dallas Starsin Miro Heiskanen ja Esa Lindell vahvistivat Leijonia). Nyt se ei ole enää mahdollista, kun NHL:n pudotuspelit alkavat myöhemmin.

Kaksi nuorukaista

Leijonat aloittaa valmistavan MM-leirin tänään maanantaina. Suomi pelaa ensimmäisellä viikolla kaksi ottelua Latviaa vastaan.

Jalosen kohdalla edessä on viimeinen rypistys. Hänen aikakautensa Leijonien peräsimessä kun päättyy tähän kevääseen.

– Ei tuo jatkuvasti mieleen tule, että nyt on edessä viimeiset kisat. Enemmän sitä miettii, että keitä pelaajia on mukana ja että miten pelataan. Ja miten pelaajat vaihtuvat, kun viikot seuraavat toisiaan. Enemmän joukkueen rakentamista on tullut mietittyä, kun tuossa on niin tasaisia pelaajia mukana. Katsotaan nyt parin viikon jälkeen, että missä mennään. Annetaan pelaajien rauhassa tulla joukkueeseen mukaan, Jalonen sanoo lähtökohdista.

Leijonien kevään ensimmäiset valinnat tulivat julki viime viikon alkuvaiheilla. Leijonien mukaan valittiin muun muassa TPS:n nuorisotähti Viljami Marjala ja Jukureiden 17-vuotias NHL-lupaus Konsta Helenius.

Kaksikosta erityisesti Marjala oli isosti parrasvaloissa SM-liigan pudotuspelikevään alkuhetkillä. 21-vuotias hyökkääjä nakutti yhdeksään otteluun peräti yhdeksän (3+6) pistettä.

– Hänestä on tullut pelkkää positiivista viestiä korviin. Ja mitä olemme häntä seuranneet, niin olemme olleet todella tyytyväisiä hänen otteisiinsa. Sen takia pyysimme hänet mukaamme. Nyt vaatimustaso kasvaa, niin on kiva katsoa, että miten hän pärjää meidän matkassamme, Jalonen sanoo Marjalasta.

Jukureiden hyökkääjän Heleniuksen kohdalla pohditaan piakkoin sitä, että jatkaako hän miesten maajoukkueen matkassa vai liittyykö hän Suomen alle 18-vuotiaiden MM-ryhmän mukaan.

Suomi isännöi tänä keväänä kyseisen ikäluokan maailmanmestaruuskilpailuja.

– Tuossa on vielä parin viikon jälkeen aikaa niin, että hän ehtii sinne mukaan. Otetaan nyt kaikessa rauhassa ja katsotaan, että miten Konsta pärjää. Tehdään päätöksiä sitten sen mukaan. Hän on totta kai tärkeä pelaaja U18-ympyröissä – kaikkihan sen tietävät. Emme mitenkään tarkoituksella häiritse heidän valmistautumistaan. Pyrimme tekemään fiksun ratkaisun niin Konstan, meidän kuin U18-joukkueen kannalta, Leijonien päävalmentaja Jalonen kommentoi Heleniuksen tilannetta.

Molemmilla nuorukaisilla on täysin samankaltaiset mahdollisuudet yltää MM-kisoihin kuin kaikilla muillakin nyt Leijonien mukana olevilla pelaajilla.

– Meillä on ollut vuosien varrella sellaisia tapauksia, missä pelaaja ei ole aluksi välttämättä itsekään uskonut siihen, että hän voisi mahtua joukkueeseen. Kaikki lähtevät ihan samalta viivalta. Jos joku meille vähän uudempi pelaaja vetää todella hyvin ja jos jollain meille tuntumalla pelaajalla homma ei toimi, niin silloin tehdään päätöksiä ihan sen mukaan, että miltä homma on näyttänyt. Pyrimme olemaan oikeudenmukaisia ja reiluja kaikkia kohtaan. Erot ovat välillä pieniä ja aina ei tiedä, että teemmekö valintojen kohdalla oikeita vai vääriä ratkaisuja. Nuo ovat hankalia päätöksiä. Niitä vain on tehtävä jossain vaiheessa, Jalonen käy läpi.

Leijonat pelaa MM-kisojen alla todellisen minimaratonsarjan Ruotsia vastaan.