Leijonien isot NHL-kysymykset: miten käy Mikko Rantasen, Artturi Lehkosen ja Kaapo Kakon? Näin Jukka Jalonen kommentoi tilannetta

Kakon ja Niko Mikkolan edustama New York Rangers kompastui puolestaan New Jersey Devilsin käsittelyssä. Devils vei sarjan nimiinsä voitoin 4–3.

Nelikosta Lehkosen, Rantasen ja Kakon sopimukset jatkuvat, kun taas Mikkolan diili on katkolla. Tämän myötä on epätodennäköistä, että Mikkola liittyy Leijonien matkaan Tampereelle.

– Katsotaan, että mikä tilanne siellä päässä on. Jere ( Lehtinen , Leijonien GM) on ollut yhteyksissä pelaajiin. Juuri nyt ei ole tuon suhteen mitään kerrottavaa. Mennään rauhassa eteenpäin ja odotellaan kärsivällisesti vastauksia, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen sanoo aiheesta MTV Urheilulle.

– Emme laskeneet mitenkään niin, että ”nyt kun tuo ja tuo putoaa kahden tai kolmen pelin päästä, niin sitten teemme jotain”. Sarjat pitää katsoa aina loppuun asti, minkä jälkeen pohditaan sitä, että ketkä voisivat olla mahdollisesti käytettävissä. Sen jälkeen Jere on aina yhteyksissä pelaajiin. Näin on toimittu ennenkin ja sama kaava on toistunut myös tällä kertaa, Jalonen avaa.