Leijonille jokerikortti NHL-turnaukseen – "Aivan toinen fiilis pelata"

New York Rangersista joulukuussa Seattle Krakeniin kaupattu Kaapo Kakko on tyytyväinen elämäänsä Yhdysvaltain länsirannikolla. Rangersissa kului viisi ja puoli kautta, ja nyt TPS-kasvatti totuttelee uuteen joukkueeseen ja kaupunkiin.

Kakko on viihtynyt hyvin Seattlessa. Aluksi hän asui Eeli Tolvasen luona ja hotellissa, mutta nyt kiekkoilijalla on ollut jo muutaman viikon oma asunto. Oma vuokra-autokin saapui New Yorkista viikko sitten.

Rangersissa Kakko, 23, sai alkukaudella aikaan 4+10=14 tehopistettä 30 ottelussa. Seattlessa tahti on ollut huomattavasti parempi: 23 pelissä 5+12=17.

23-vuotiaan suomalaisen mukaan henkiset solmutkin aukesivat, kun hän pääsi pois Rangersista.

– Minuutteja on tullut Seattlessa, tämä on ollut hienoa aikaa. Ilo katosi New Yorkissa, ja nyt se on taas löytynyt ja olen saanut vastuuta. Aivan toinen fiilis pelata, Kakko kommentoi alkuviikolla.

New Yorkissa kolmosketjussa pelaaminen ei ilahduttanut Kakkoa. Hyökkääjä ei osaa tarkkaan sanoa, mikä syksyllä meni vikaan Rangersissa.

– Samoja juttuja tehtiin kuin aiemminkin. Enemmänkin henkinen asia, melko sama joukkue, valmennus ja pelityyli. Oli vaikeaa, kun joukkue pelasi huonosti ja kapteeni (Jacob Trouba) lähti. Alkukauden jälkeen omakin pelikin alkoi laahata.

Seattle Kraken pelaa Kakon mukaan eri tavalla kuin Rangers. New Yorkissa pelattiin yksinkertaisesti ja kurinalaisesti.

– Rangersissa ohjeena oli, ettei kiekkoa saisi menettää eikä mokata. Siksi on näyttänyt siltä, että ei mitään saa aikaiseksi. Nyt syötöt löytävät kohdilleen ja peli kulkee paremmin kuin ennen.

Leijonien matkaan

Ensi viikolla käynnistyvästä Four Nations -turnauksesta turkulaisella ei ole vielä juurikaan mietteitä.

– En ole ehtinyt juuri miettiä, vielä on NHL-pelejä ennen sitä. Kiva on nähdä tuttuja jätkiä joukkue täynnä. Kovia pelejä ja odotukset ovat isot.

Suomalaisittain turnauksen puolustuspäässä on paljon poissaoloja, kuten Miro Heiskanen ja Jani Hakanpää. Myös Rasmus Ristolainen on loukkaantuneena. Tämä ei Kakkoa huoleta.

– Loukkaantumiset ovat ikäviä, mutta kyllä meiltä pakkeja löytyy.

