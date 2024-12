Leijonat historiansa kovimpaan testiin – nyt kalenteri esiin

NHL-tähtien jääkiekkoturnaus 4 Nations Face-Off pelataan Montrealissa ja Bostonissa 12.–20. helmikuuta 2025. Leijonien lisäksi mukana on Kanadan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen maajoukkueet. Tästä artikkelista löydät turnauksen ohjelman ja joukkueet.

4 Nations Face-Off pelataan nyt ensimmäistä kertaa. Kaikki joukkueet koostuvat täysin NHL-pelaajista, ja ottelut pelataan NHL-kaukaloissa NHL-säännöillä. Joukkueet (alla) siis pullistelevat lajin valioyksilöitä.

Turnausta edeltää kaksi harjoituspäivää 10.–11. helmikuuta. Tämän jälkeen pelataan yksinkertainen alkulohko, jonka kaksi parasta maata kohtaa finaalissa.

4 Nations Face-Off -turnauksen ohjelma

Päivämäärät ja kellonajat Suomen aikaa.

Ajankohta Ottelu Tulos Pelipaikka 13.2. klo 3 Kanada–Ruotsi Bell Centre, Montreal 14.2. klo 3 Yhdysvallat–Suomi Bell Centre, Montreal 15.2. klo 20 Suomi–Ruotsi Bell Centre, Montreal 16.2. klo 3 Yhdysvallat–Kanada Bell Centre, Montreal 17.2. klo 20 Kanada–Suomi TD Garden, Boston 18.2. klo 3 Ruotsi–Yhdysvallat TD Garden, Boston 21.2. klo 3 Finaali TD Garden, Boston

4 Nations Face-Off -turnauksen joukkueet

* = Nimettiin joukkueeseen jo kesällä 2024. Muut valinnat julkistettiin joulukuun alussa.

Kanada

Maalivahdit:

Jordan Binnington, St. Louis Blues

Adin Hill, Vegas Golden Knights

Sam Montembeault, Montreal Canadiens

Puolustajat:

Cale Makar, Colorado Avalanche*

Josh Morrissey, Winnipeg Jets

Colton Parayko, St. Louis Blues

Alex Pietrangelo, Vegas Golden Knights

Travis Sanheim, Philadelphia Flyers

Shea Theodore, Vegas Golden Knights

Devon Toews, Colorado Avalanche

Hyökkääjät:

Sam Bennett, Florida Panthers

Anthony Cirelli, Tampa Bay Lightning

Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins*

Brandon Hagel, Tampa Bay Lightning

Seth Jarvis, Carolina Hurricanes

Travis Konecny, Philadelphia Flyers

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche*

Brad Marchand, Boston Bruins*

Mitch Marner, Toronto Maple Leafs

Connor McDavid, Edmonton Oilers*

Brayden Point, Tampa Bay Lightning*

Sam Reinhart, Florida Panthers

Mark Stone, Vegas Golden Knights

Kanadalainen Connor McDavid ja Suomen Aleksander Barkov kohtasivat NHL:n finaalisarjassa keväällä 2024. Edmontonin ja Floridan kapteenit ovat mukana myös 4 Nations Face-Off -turnauksessa.

Suomi

Maalivahdit:

Juuse Saros, Nashville Predators*

Kevin Lankinen, Vancouver Canucks

Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo Sabres

Puolustajat:

Miro Heiskanen, Dallas Stars*

Esa Lindell, Dallas Stars*

Rasmus Ristolainen, Philadelphia Flyers

Niko Mikkola, Florida Panthers

Olli Määttä, Utah Hockey Club

Juuso Välimäki, Utah Hockey Club

Jani Hakanpää, Toronto Maple Leafs

Hyökkääjät:

Aleksander Barkov, Florida Panthers*

Sebastian Aho, Carolina Hurricanes*

Mikko Rantanen, Colorado Avalanche*

Joel Armia, Montreal Canadiens

Mikael Granlund, San Jose Sharks

Erik Haula, New Jersey Devils

Kaapo Kakko, New York Rangers

Artturi Lehkonen, Colorado Avalanche

Anton Lundell, Florida Panthers

Patrik Laine, Montreal Canadiens

Eetu Luostarinen, Florida Panthers

Teuvo Teräväinen, Chicago Blackhawks

Roope Hintz, Dallas Stars

Ruotsi

Maalivahdit:

Filip Gustavsson, Minnesota Wild

Jacob Markström, New Jersey Devils

Linus Ullmark, Ottawa Senators

Puolustajat:

Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres

Rasmus Andersson, Calgary Flames

Mattias Ekholm, Edmonton Oilers

Victor Hedman, Tampa Bay Lightning*

Gustav Forsling, Florida Panthers*

Erik Karlsson, Pittsburgh Penguins*

Jonas Brodin, Minnesota Wild

Hyökkääjät:

Adrian Kempe, Los Angeles Kings

William Karlsson, Vegas Golden Knights

Joel Eriksson Ek, Minnesota Wild

Gustav Nyquist, Nashville Predators

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

Mika Zibanejad, New York Rangers*

Leo Carlsson, Anaheim Ducks

Elias Lindholm, Boston Bruins

Viktor Arvidsson, Edmonton Oilers

Filip Forsberg, Nashville Predators*

Jesper Bratt, New Jersey Devils

William Nylander, Toronto Maple Leafs*

Toronton Auston Matthews (Yhdysvallat) ja Pittsburghin Erik Karlsson (Ruotsi) kohtaavat myös 4 Nations Face-Off -turnauksessa.

Yhdysvallat

Maalivahdit:

Connor Hellebuyck, Winnipeg Jets

Jake Oettinger, Dallas Stars

Jeremy Swayman, Boston Bruins

Puolustajat:

Brock Faber, Minnesota Wild

Adam Fox, New York Rangers*

Noah Hanifin, Vegas Golden Knights

Quinn Hughes, Vancouver Canucks*

Charlie McAvoy, Boston Bruins*

Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes

Zach Werenski, Columbus Blue Jackets

Hyökkääjät:

Matt Boldy, Minnesota Wild

Kyle Connor, Winnipeg Jets

Jack Eichel, Vegas Golden Knights*

Jake Guentzel, Tampa Bay Lightning

Jack Hughes, New Jersey Devils

Chris Kreider, New York Rangers

Dylan Larkin, Detroit Red Wings

Auston Matthews, Toronto Maple Leafs*

J.T. Miller, Vancouver Canucks

Brock Nelson, New York Islanders

Brady Tkachuk, Ottawa Senators

Matthew Tkachuk, Florida Panthers

Vincent Trocheck, New York Rangers

Pelaajalistoihin saattaa tulla muutoksia esimerkiksi loukkaantumisten takia.