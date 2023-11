Leijonien NHL-lupaus pääsi jo maukkaan hetken äärelle – sitten kirosanat lentelivät

Hiomista

– Näistä jää kyllä oppeja käteen. Tunsin, että kun fysiikkaa ja luistelua saa kehitettyä, niin kyllä se siitä. Nytkin sain paikkoja luotua ja tiedän, että kiekollinen peli on kunnossa. Kun fysiikkaa ja nopeutta saa lisää, niin pystyn käyttämään paremmin vahvuuksiani hyödykseni, Koivunen mietti.

Koivunen loistaa, kun hän pääsee kiekkoon käsiksi. Tehoton luistelu on kuitenkin luonut hänelle omia haasteita.

– Sitä on aika paljon hiottu tässä. Haettu voimaa ja räjähtävyyttä jään ulkopuolella. Sen lisäksi on hiottu tekniikkaa jäällä, Koivunen kuvailee.

Apuna on ollut entinen kiekkoilija, nykyinen yksilövalmentaja Iiro Mäntylä , joka operoi muun muassa Viima Hockeyn takana.

Koivunen on jo nyt NHL-seura Hurricanesin sopimuspelaaja. Hän pelaa tällä kaudella lainalla kasvattajaseuransa Oulun Kärppien paidassa.

Alkukauden 19 liigaottelussa Koivunen on nakuttanut tehot 6+8=14.

– Tekeminen on ollut vähän tehotonta. Sain viime viikolla sitä puolta vähän auki. Toivottavasti meno jatkuu samana, niin pystyisi sitä kautta auttamaan enemmän joukkuetta, hyökkääjä pohtii.

Jaakko Stenroos/All Over Press

Uudenlainen kokeilu

Kärpissä Koivusta on ehditty peluuttaa myös poikkeavalla pelipaikalla, kun Lauri Marjamäki on käyttänyt nuorta hyökkääjää keskushyökkääjän tontilla.

– Se on ollut mukava juttu. Keskikaistalla pääsee käyttämään kiekollista peliä hyväkseen ja pääsee hyvin peleihin mukaan. Olen tykännyt ja peli on kulkenut siinä ihan hyvin. Katsotaan, että miten tästä jatkuu, Koivunen vastaa.

– Molemmissa on omat puolensa. Keskellä on kivaa ja laidassa on kivaa. Ei väliä! Koivunen huikkaa.