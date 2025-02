Mikko Rantasta viedään nyt karusti

Carolinaan siirtyneen Mikko Rantasen tulosjumi jatkuu. Toiseen suuntaan liikahtanut Martin Necas on puolestaan laittanut haisemaan Coloradossa.

Carolina kärsi yön NHL-kierroksella 1–2-tappion Minnesota Wildille. Yli 20 minuuttia vastuuta saanut Mikko Rantanen jäi jo kolmannen kerran peräjälkeen ilman tehopisteitä. Suomalainen napsi tililleen neljä jäähyminuuttia.

Colorado Avalanchesta jättikaupassa hurrikaanirivistöön siirtynyt suomalainen on tehnyt vaisusti pisteitä uudessa joukkueessaan. Kuuden ensimmäisen ottelun jälkeen saldo on 1+1. Edellisessä ottelussa Rantanen näytti jo turhautumistaan, kun hän rikkoi mailansa vaihtopenkillä.

Vaihtokaupassa Coloradoon matkannut Martin Necas on saanut heti aikaan Avalanchen pelaajana. Yön 4–2-voitossa Calgarysta Necas paukutteli tehot 2+1. Tshekkitähdellä ei ole ollut tuloksen puolesta minkäänlaisia sopeutumisvaikeuksia. Seitsemän pelatun matsin jälkeen Coloradossa on syntynyt jo 3+5=8 pistettä. Ainakin toistaiseksi Necas on siis vienyt Rantasta vaihdokkaiden edesottamuskilvassa selvästi.

Rantasen entinen tutkapari Nathan MacKinnon keräsi Necasin peesissä kolme syöttöpistettä.