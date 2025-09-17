Jääkiekkoliitto on käynyt keskusteluita Leijonien pelaamisesta Helsingin Veikkaus-areenalla.

Viime vuodet Tampereen Nokia Arenaa kotipesänään pitänyt Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue saattaa tehdä paluun nykyisin Veikkaus-areenana tunnetulle Helsingin areenalle.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen kertoo MTV Urheilulle liiton käyneen keskusteluita Veikkaus-areenan edustajien kanssa asiasta. Leijonien kotikenttä on kuitenkin Hietasen mukaan vielä avoinna.

– Päästään vasta kilpailuttamaan. Tänä vuonna Karjala-turnaus on vielä Tampereella, koska siihen aikaan, kun päätöksiä tehtiin, ei ollut muita vaihtoehtoja.

Entinen Hartwall Areena Helsingin Ilmassa toimi vuosikaudet Leijonien kotikenttänä, mutta areenan sulkeminen Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022 muutti tilanteen. Nokia Arena on viime vuodet palvellut Leijonien kotina muun muassa vuosien 2022 ja 2023 MM-kisoissa.

Kuluvan syksyn Karjala-turnaus kiekkoillaan Tampereella 6.–9. marraskuuta. Vuosi takaperin turnaus pelattiin Helsingin jäähallissa.

Tulevaisuuden Leijonien peliareenat päätetään Hietasen mukaan tapauskohtaisesti.

– Sanotaan, että vähän tilanteen mukaan. Kun tulevaisuuden isoja tapahtumia tulee, niin totta kai me kilpailutetaan niin areenat kuin kaupungit, että kuinka paljon he haluavat olla mukana järjestelyissä. Varmaan niillä asioillakin on merkitystä, kun valitaan kisapaikkoja.

Hietanen toteaa, ettei Leijonien kotikentän väistämättä tarvitse olla pääkaupungissa, vaikka Helsingissä nyt onkin käytössä mitat täyttävä areena.

– Ei sillä sinänsä ole merkitystä. Molemmat areenat ovat upeita kansainvälisen tason areenoita ja molemmat kaupungit ovat erittäin hyviä kiekkokaupunkeja, Hietanen sanoo.

– Toimivuus, ja minkälaiseen tapahtumaan ollaan olosuhteita vuokraamassa, sillä on merkitystä.

Hietanen näkee, että jatkossa Leijonat voisi hyvin vaihdella eri areenoiden välillä yhden lukkoon lyödyn kotipesän sijaan.

– Todennäköisempänä pidän tätä vaihteluversiota, hän sanoo.

– Katsotaan aina niin sanotusti case by case, miten se asia menee.

Tampereesta ja Nokia Arenasta Hietasella riittää hyvää sanottavaa. Yhteistyö on ollut erinomaista, hän sanoo.

– Tampere on strategiassaan päättänyt, että on tapahtumakaupunki ja on panostanut siihen, että kun isoja kisoja järjestetään, he haluavat olla vahvasti mukana auttamassa organisaatiota. Se on toiminut moitteettomasti.