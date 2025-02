Areenojen taistelu? Suomen jättihallit ottavat pian tosissaan yhteen: "Niin se on alun perin suunniteltukin"

Suomen jääkiekkoliitto tekee ratkaisuja perinteikkään Karjala-turnauksen tulevasta isäntäkaupungista kevään aikana. Helsingin areenan paluu käyttöön kiristää kilpailua myös urheilun suurtapahtumista.

Aiemmin Hartwall-areenan nimellä tunnettu Helsingin Ilmalassa sijaitseva halli isännöi jääkiekon Euro Hockey Tourin turnausta vuosien ajan.

Osittain venäläisomisteinen halli meni säppiin keväällä 2022, kun Venäjä käynnisti hyökkäyssotansa Ukrainassa. Saman vuoden Karjala-turnaus siirtyi pelattavaksi Turkuun ja seuraavat kaksi kertaa se järjestettiin Tampereen ylpeydessä Nokia-areenassa.

Nyt myös Helsingin areena palaa tästä keväästä alkaen toimintaan sen siirryttyä viimein kokonaan suomalaisomistukseen Suomen ja EU:n viranomaisten hyväksymällä kaupalla.

Suomen jääkiekkoliiton sopimus Karjala-turnauksen järjestämisestä on parhaillaan katkolla. Jatkoa Tampereella tai paluuta Helsingin areenaan pohditaan lähitulevaisuudessa.

– Karjala-turnauksen pelipaikka päätetään yleensä vuodeksi–kahdeksi kerrallaan. Ensi syksyn pelipaikka julkaistaan todennäköisesti myöhemmin keväällä, kertoo Jääkiekkoliiton viestintäjohtaja Henna Malmberg.

Jääkiekkoliitolla on ollut toimisto Helsingin areenan yhteyteen myöhemmin valmistuneessa lisäsiivessä, joka tunnettiin Niemi Centerinä. Kun areenasta katkaistiin viime syksynä sähköt maksamattomien laskujen takia, liitto löysi kodin vanhasta osoitteestaan niin kutsutusta Amerin talosta Helsingin Käpylästä.

Liitosta vahvistetaan MTV Urheilulle, ettei suunnitelmissa ole paluuta areenan yhteyteen.

Kärsiikö Nokia-areena?

Entisen Hartwall-areenan paluu tuo Helsinkiin kaivatun suurhallin, joka kaupungista on puuttunut jo kolmen vuoden ajan. Tämä kiristää alalla kilpailua, sillä aiemmin areena ehti toimia vain muutaman kuukauden ajan samalla pelikentällä loppuvuodesta 2021 avautuneen Tampereen Nokia-areenan kanssa.

Tapahtuma-alalta kuuluneiden sisäpiiritietojen mukaan Helsingin areenan paluuta on odotettu. Ilmalaan vuonna 1997 valmistunut halli on paitsi sisämaan kilpailijaansa paremmin saavutettavissa, myös tapahtumien rakentamisen kannalta logistisesti toimivampi.

Esimakua kiristyvästä kilpailusta saatiin heti suomalaisomistukseen palautuneen Helsingin areenan maanantain tiedotustilaisuuden jälkeen. Tampereen pormestari, pitkäaikainen jääkiekkovaikuttaja Kalervo Kummola otti Helsingin areenan uusien omistajien puheisiin ärhäkästi kantaa.

– Melkoisia valheita päästelivät Helsinki-hallin uudet omistajat. Halliin ei ole koskaan mahtunut 16.000 ihmistä, eikä mahdu, koska permannolla ei ole uloskäyntejä toisella puolella. Tekniikkaan pitäisi satsata ainakin 15 milj. ennen kuin olisi Nokia-areenan tasolla, Kummola vertasi.

Usean vuoden ajan Suomen ykkösasemasta nauttinut Nokia-areena on tehnyt koko olemassaolonsa ajan tappiota. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä sen taustayhtiön KOY Tampereen Monitoimiareenan tilikauden tulos painui jopa 3,1 miljoonaa euroa tappiolle samaan aikaan, kun liikevaihto kutistui muutamalla prosentilla 16,7 miljoonaan euroon.

Tampereen areenan rasitteena ovat sen valmistumisen jälkeen rajusti nousseet korot. Voittoa taustayhtiö ei tehnyt edes kaksien MM-kotikisojen aikana 2022 ja 2023.

Tampereella uskotaan, että alalla riittää tilaa useammalle suurareenalle alle 200 kilometrin päässä toisistaan.

– Me olemme olleet aikaisemminkin kilpailussa ja pärjäsimme silloinkin. Varmaan tulemme joitain kauppoja voittamaan ja joitain häviämään. Se on ihan normaalia. Niin se on alun perin suunniteltukin, Nokia-areenan toimitusjohtaja Marko Hurme sanoo.

Nokia-areena on SM-liigaseurojen Ilveksen ja Tapparan koti. Se on isännöinyt viime vuosina myös muun muassa NHL-tapahtumia ja jääkiekon MM-kisoja.Photomotion / All Over Press

Hurme toivottaa Helsingin areenan tervetulleeksi takaisin, sillä paluu on hyvä asia myös tapahtuma-alan työtilanteen kannalta.

Urheilutapahtumat eivät ole areenoiden kilpailussa muutenkaan ratkaiseva asia. Yksittäisten suurtapahtumien, kuten jääkiekon MM-kisojen ja koripallon EM-kisojen lisäksi entisellä Hartwall-areenalla säännöllisesti järjestettiin vain Karjala-turnaus, joitain NHL-otteluita sekä vuosittainen Urheilugaala.

Todellinen kuva kilpailuasetelmasta saadaan todennäköisesti vasta parin vuoden päästä, kun nyt varattavaksi tulevat tapahtumat alkavat putoilla kalenteriin.

– Suurin osa kilpailusta, jos puhutaan eri urheilujärjestöjen ja kansainvälisten toimijoiden Suomeen tuomista kisoista, niin varmaan niissä tullaan toimimaan rinta rinnan, mutta pitää muistaa, että sopimukset tehdään jo useaksi vuodeksi etukäteen.

– Meillä on jo sopimuksia vuodelle 2028 asti olemassa. Nyt aletaan puhua siitä eteenpäin olevista tapahtumista, Hurme muistuttaa.

Entisen Hartwall-areenan paluu ei juurikaan vaikuta Helsingin vanhan jäähallin asemaan. Siellä järjestettävät urheilu- ja viihdetapahtumat ovat lähtökohtaisesti areenaluokkaa pienempiä.