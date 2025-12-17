Suomen jääkiekkoliitto sai järjestettäväksi alle 20-vuotiaiden miesten MM-kisat, jotka pelataan Tampereella ja Turussa vuodenvaihteessa 2027–28. Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen avaa, miksei kisoja pelata Helsingissä.

– Meillä oli tarjouspyynnöt näihin kaikkiin kolmeen kaupunkiin areenoiden ja kaupunkien osalta. Helsinki halusi olla Tampereen tavoin vain pääpaikkana. Turku ja muutama muu kaupunki oli kiinnostunut kakkosareenana toimimisesta, Hietanen kertoo MTV Urheilulle.

– Käytiin tästä hallituksessa keskustelua ja tarjoukset läpi. Päädyimme siihen, että valitsimme Tampereen ja Turun kisapaikoiksi.

Miesten MM-kisat Helsinkiin vai Tampereelle?

Jääkiekkoliitto tiedotti hakevansa myös vuoden 2030 miesten MM-kisoja Latvian kanssa järjestettäviksi. Kisojen välierät ja mitalipelit on tarkoitus pelata Suomessa, joko Helsingissä tai Tampereella.

– Miesten kisojen osalta alkaa nyt tämä sama prosessi ja avataan tällainen tilaisuus kaikille kiinnostuneille. Niin kuin tiedotimme, finaaliviikonloppu pelataan Suomessa, joko Helsingissä tai Tampereella. Siinähän ne kisakelpoiset hallit Suomessa ovat, Hietanen toteaa.