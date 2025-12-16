Jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-kisat 2028 pelataan Tampereella ja Turussa. Lisäksi Suomi hakee miesten MM-turnausta Latvian kanssa vuodelle 2030.

Suomen Jääkiekkoliitto tiedottaa, että vuoden 2028 nuorten MM-kisat pelataan Tampereen Nokia Arenalla ja Turun Gatorade Centerissä 26.12.2027–5.1.2028.

– Nuorten MM-turnaus on poikkeuksellisen hieno urheilutapahtuma, joka on vuosi vuodelta kasvattanut suosiotaan. On hienoa saada kisat Suomeen. Tampere ja Turku tarjoavat joukkueille ensiluokkaiset puitteet tavoitella maailmanmestaruutta, Suomen Jääkiekkoliiton ja 2028 MM-kisojen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Heikki Hietanen kiittää tulevia kisakaupunkeja.

Viimeksi Suomessa pelattiin nuorten MM-turnaus Helsingissä 2016, jolloin Nuoret Leijonat juhli MM-kultaa. Nuorten MM-kisat on järjestetty Suomessa myös vuosina 1980, 1985, 1990, 1998 ja 2004.

Suomi puolestaan hakee Latvian kanssa yhdessä vuoden 2030 miesten MM-kisojen järjestelyoikeutta. Suomessa on pelattu miesten MM-kisoja viimeksi vuosina 2022 ja 2023, jälkimmäinen turnaus yhteisesti Latvian kanssa järjestäen.

– Yhteistyö Latvian kanssa toimi 2023 kisojen osalta erinomaisesti ja se jatkuu myös seuraavissa kotikisoissa. Kisojen välierät ja mitalipelit on tarkoitus pelata Suomessa, mutta alkusarjassa kummankin maan kisafanit pääsevät nauttimaan kotijoukkueen peleistä paikan päällä, vuoden 2023 MM-kisojen Suomen kisaorganisaation pääsihteerinä toiminut Hietanen kertoo.

Kisahakemus on jätettävä Kansainväliselle jääkiekkoliitolle IIHF:lle 12.1.2026. Päätöksen miesten MM-kisojen järjestäjästä tekee IIHF:n kongressi, joka kokoontuu toukokuussa 2026 Sveitsissä MM-kisojen yhteydessä.