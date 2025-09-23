Jääkiekon World Cupin järjestäjäkaupunkien kilpailutus on hyvässä vauhdissa, mutta Helsinki ei ole kisassa mukana. Tampere puolestaan panttaa tietoa kiinnostuksestaan.

Jääkiekon superturnaus World Cup pelataan jälleen helmikuussa 2028. NHL:n ja pelaajayhdistys NHLPA:n järjestämässä superturnauksessa kohtaavat kahdeksan maan maajoukkueet parhailla mahdollisilla miehistöillään.

Turnauksessa kahdeksan joukkuetta jaetaan kahteen alkulohkoon, joista toinen on määrä pelata Pohjois-Amerikassa, toinen Euroopassa. Järjestäjäkaupunkien kilpailutus käynnistyi jo kesällä ja nyt käynnissä on kilpailutuksen toinen vaihe.

Helsingissä NHL:n supertähtiä ei kuitenkaan nähdä.

Helsingin Brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö Sanna Forsström sanoo, että kesällä käynnistynyt kilpailutus tuli Helsingille ja vasta toimintaansa aloitelleelle Veikkaus-areenalle turhan kireässä aikataulussa. Uuteen omistukseen keväällä siirtynyt areena oli vasta pääsemässä vauhtiin toiminnassaan.

– Tämä asia tuli meille erittäin nopealla tahdilla käsittelyyn kesällä, ja kaupunki teki päätöksen, että ei lähdetä hakemaan. Tähän syynä olivat aikataulu- ja resurssikysymykset. Haku osui kesälomakauden keskelle, Forsström sanoo.

Forsström kertoo, että normaalisti suurten urheilutapahtumien kilpailutuksista tulee tieto kuukausia, jopa vuosia etukäteen. Tällä kertaa aikataulu oli huomattavasti tiukempi.

– Uusi toimija oli vasta aloittanut koko areenaoperoinnin, siksikin se aikataulu oli aika hurja. Se valitettavasti osui tällaiseen saumaan. Kyllä tietenkin Helsinkiä kiinnostaa tällaiset vedot.

Turnauksen järjestävät NHL ja NHLPA, eivätkä esimerkiksi kansalliset lajiliitot ole millään tavalla mukana haussa tai järjestelyissä.

– Jos siinä olisi ollut se rakenne, että oltaisiin kaksikannassa oltu hakemassa, niin se silloin tilanne olisi ollut erilainen.

Forsströmin mukaan Helsinki on kuitenkin valmiudessa, jos järjestäjät ottaisivat uudelleen yhteyttä ja tiedustelisivat Helsingin kiinnostusta. Vastuut tapahtuman järjestämisestä ovat suuret, mikä voi aiheuttaa muutoksia.

– Jos niin kävisi, Helsinki totta kai harkitsisi tilanteen mukaan asiaa uudestaan.

Entä Tampere?

Tampereen Nokia Arena on toiminut Leijonien kotipesänä viime vuosina Helsingin areenan ollessa poissa käytöstä. Olisikin varsin loogista, että suuria urheilutapahtumia järjestänyt Tampere areenoineen olisi myös kiinnostunut World Cupin järjestämisestä.

Nokia Arenan toimitusjohtaja Marko Hurme ja Tampereen tapahtumajohtaja Perttu Pesä kuitenkin kieltäytyivät kommentoimasta asiaa.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Heikki Hietanen ei sanojensa mukaan tiedä, ovatko suomalaiskaupungit kiinnostuneita turnauksen järjestämisestä. "Ei ole ollut mitään yhteydenpitoa sen asian ympäriltä", Hietanen sanoo.

Kotikenttä kelpaisi tietysti Jääkiekkoliitolle hyvin, jos Euroopan lohkon järjestäminen suomalaiskaupungille myönnettäisiin. Hietanen kuitenkin epäilee mahdollisuuksia.

– Ei meillä tietenkään mitään sitä vastaan ole. Upea turnaus on tulossa. Henkilökohtaisesti odotan, että se on varmaan jossain Keski-Euroopassa, koska Suomi on siitä näkökulmasta vähän kaukainen maa, hän sanoo.

– Mukana on kuitenkin paljon Keski-Euroopan maita. Nähtiin jo Prahan MM-kisoista, että on helpompi saada katsojia, koska siinä on naapurimaita lähellä. Siinä suhteessa varmaan kilpailussa Suomikin on mukana, mutta sijaintipuoli on varmaan edullisempi Keski-Euroopan mailla, joilla on myös isoja halleja siellä.

World Cupin järjestäjät suunnittelevat ilmoittavansa turnauksen isäntäkaupungit vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Jääkiekon vuoden 2028 World Cupin 17 ottelua on määrä pelata 12 päivän aikana. Aiemmin World Cupia on pelattu vuosina 1996, 2004 ja 2016.