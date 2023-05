Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Suomen pelit MM-turnauksessa ovat sujuneet ailahtelevasti. Leijonat kärsi tappiot lohkon niin sanottuja isoja maita Ruotsia ja Yhdysvaltoja vastaan, mutta on onnistunut raapimaan voitot Saksasta, Ranskasta, Unkarista ja Itävallasta.

C Moren asiantuntija Tero Lehterä myöntää, ettei osaa suoraan sanoa, missä Suomen joukkue alkulohkon loppusuoralla menee.

Se on selvää, että Leijonien peli on ollut kaukana parhaastaan. Mutta onko se tilanteen koko kuva?

Lehterä muistuttaa, että Suomen joukkueessa on mukana paljon pelaajia, jotka ovat voittaneet paljon muutaman viime vuoden aikana. Lehterä löytää vertauskohdan SM-liigasta ja Tapparasta. Tamperelaisseura on dominoinut viime vuosina kotimaan kaukaloita, vaikka välillä peli on yskähdellyt kovasti.