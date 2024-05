Leijonien yllä vilkkuu MM-katastrofiviittauksia – Mikael Granlundilta viileä vastaus uteluihin

Leijoniin liitetään nyt katastrofitermejä. Historiafakta on se, että aina kun jääkiekon miesten MM-kisoissa on pelattu puolivälieriä, Suomi on ollut mukana.

– En edes tiedä tarkkaan, että mikä yleinen narratiivi on nyt. Tuota (pyörittelyä) tulee enemmän ulkopuolelta. Me tiedämme, että missä me menemme. Kaikki on täysin omissa käsissä. Peli kerrallaan ja katsotaan sitten, että missä olemme, Leijonien kapteeni Mikael Granlund toteaa rauhallisena MTV Urheilulle.