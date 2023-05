Leijonien ykkösketjulle kovaa ripitystä – Petteri Sihvonen laukoo suorat sanat: "Koskaan ennen ei ole tapahtunut tällaista"

Suomi–Tanska tiistaina 23.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Ykkösketju on kantanut vastuuta Leijonien hyökkäyspään tehoista. Rantanen johtaa joukkueen sisäistä pistepörssiä seitsemällä syöttöpisteellään ja Manninen on toisena tehoilla 3+3. Hartikainenkin on iskenyt kolme osumaa.