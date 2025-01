Leijonien NHL-joukkueeseen muutoksia? Kahden pelaajan tilanne täysin auki – "Joku voi suuttua, jos sanon"

Leijonien niin sanottuun NHL-joukkueeseen saattaa tulla vielä muutoksia tulevan turnauksen alla.

Suomi osallistuu helmikuussa NHL:n järjestämään 4 nations Face-off -turneeseen, missä mukana ovat Suomen lisäksi myös Kanada, USA ja Ruotsi. Kaikkien joukkueiden nimilistat julkaistiin jo joulukuussa.

Suomen joukkueeseen saattaa tulla vielä muutoksia, sillä Toronto Maple Leafsin puolustaja Jani Hakanpää ja New Jersey Devilsin hyökkääjä Erik Haula ovat olleet loukkaantuneiden listalla.

Kumpikaan heistä ei ole pelannut viime aikoina. Kaksikosta Hakanpää on tahkonnut tällä kaudella vain kaksi NHL-ottelua. Hän on kamppaillut polvivaivojen kanssa.

Jani Hakanpää.Dan Hamilton

Erik Haula.Luther Schlaifer

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi Suomen joukkueen loukkaantumistilanteita maanantain lehdistötilaisuudessa.

– Olemme totta kai miettineet Hakanpään tilannetta ja olemme olleet häneen yhteyksissä Jeren (Lehtinen, maajoukkueen GM) toimesta. En voi tuosta sen enempää sanoa. Se olisi vähän laitonta, kun puhutaan loukkaantumisista tai pelaajien henkilökohtaisista tilanteista. On sitten kyse EHT- tai 4 nations -valinnoista. Joku voi suuttua, jos sanon jotain. Hyvä niin, Pennanen aloitti, jatkaen Hakanpäästä:

– Se on siinä ja siinä (osallistuuko hän turnaukseen). Olemme miettineet eri skenaarioita. Olemme olleet yhteyksissä joukkueen ulkopuolisiin pelaajiin. Siellä on valmius tulla mukaan, jos tarve on.

Yksi mahdollinen Hakanpään korvaaja on New York Rangersin puolustaja Urho Vaakanainen, jolta tiedusteltiin sitä, että onko Suomen maajoukkue käskenyt häntä olemaan valmiudessa, mikäli muutoksia tulee eteen.

– En tiedä saanko sanoa tätä, mutta kyllä, Vaakanainen paljasti The Ahtleticin mukaan.

Leijonien päävalmentajalta Pennaselta kysyttiin, että ketkä ovat tapetilla, mikäli Hakanpää ei pysty pelaamaan turnauksessa?

– Montako niitä puolustajia on? Pennanen heitti palloa takaisin toimittajien suuntaan.

– Kyllä sieltä hyviä kavereita löytyy, hän jatkoi.

Turnaukseen osallistuvat joukkueet voivat tehdä muutoksia kokoonpanoihinsa ennen kuin pelit lähtevät liikkeelle. Leijonien päävalmentajan Pennasen mukaan Suomen joukkueen oma takaraja tulee vastaan maanantaina, eli paria päivää ennen turnauksen alkua.

– Aloitamme silloin harjoittelun. Pelaamme kuudella puolustajalla ja seitsemän voi nimetä, niin onhan tuossa sinänsä pelivaraa. Mutta päätöksiä tehdään tuossa kohtaa, Pennanen vahvisti.

Leijonien GM Jere Lehtinen kommentoi Hakanpään ja Erik Haulan tilannetta yleisellä tasolla.

– Kaikki on mennyt hyvin kuntoutusten suhteen. Aika näyttää. He ovat olleet joukkueidensa harjoituksissa mukana, ja tässä on vielä kaksi viikkoa aikaa ennen kuin turnaus alkaa. Tässä on vielä paljon pelejä jäljellä ennen tuota. Toivotaan, että kaikki pysyvät terveinä, Lehtinen mietti.

Leijonien avausottelu on ohjelmassa Suomen aikaan 14. helmikuuta, kun yöllä pelattavassa taistossa vastaan asettuu Yhdysvallat.