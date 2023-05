Leijonat oli yhteyksissä NHL:stä pudonneeseen suomalaispelaajaan – lopullinen naulaus alkaa olla lähellä

– Jukkakin (Jalonen, Leijonien päävalmentaja) on puhunut siitä, että meidän pitää katsoa tätä meneillään olevaa hetkeä. Nyt tuli yksi vaihdos ja onhan tuo hankala tilanne, jos häviää toisella kierroksella ja sarja menee esimerkiksi seitsemänteen peliin asti. On vaikea tietää, että mikä tilanne siellä on, ja täällä kisat ovat jo silloin pitkällä. Toinen juttu liittyy joukkueen dynamiikkaan ja siihen, että kun joukkue lyödään lukkoon, niin se on siinä, eikä noita asioita tarvitse enää miettiä, Leijonien GM Lehtinen pyörittelee.