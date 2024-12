Leijonien niin sanotun ”NHL-joukkueen” runko julkistettiin tänään keskiviikkona, kun Suomen loput nimet paljastettiin NHL Networkin suorassa lähetyksessä. Leijonissa iso mielenkiinto kohdistui Patrik Laineen tilanteeseen.

Laine oli pitkään sivussa taalajäiltä, kun hän hakeutui viime tammikuussa NHL:n ja NHL:n pelaajayhdistyksen NHLPA:n hoito-ohjelmaan. Laine missasi ison osan viime kaudesta sekä ohjelmaan hakeutumisen että erinäköisten loukkaantumisten myötä.

Laine koki lisää takaiskuja uuden kauden alla, kun hän loukkasi polveaan. Montreal Canadiensin suomalaishyökkääjä ehti pelata vain yhden ottelun ennen kuin Suomen piti ilmoittaa loput nimet NHL:n järjetämään neljän maan turnaukseen.

Laine oli mukana lopullisella listalla.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen ja GM Jere Lehtinen kommentoivat Laineen tilannetta julkistuksen jälkeen.

– Tiedämme, mitä hän pystyy tekemään ylivoimalla ja niin edelleen. Kyseessä on lyhyt turnaus, missä erikoistilanteet nousevat isoon arvoon. Olemme jutelleet hänen kanssaan ja tiedostamme sen, missä hän menee. Hieno juttu, että hän palasi jo nyt kehiin. Tässä on vielä kaksi kuukautta aikaa ennen kuin turnaus alkaa. Uskomme, että hän pääsee hyvään iskuun, Leijonien GM Lehtinen kommentoi.

– Laine on ollut aina hyvä, kun hän on ollut maajoukkueen mukana. On hän pelannut sitten nuorten kisoissa tai aikuisten mukana. Juttelin hänen kanssaan puhelimessa ja vakuutuin sen puhelun aikana siitä, että hän tekee kaikkensa sen eteen, että hän on parhaimmillaan tuossa neljän maan turnauksessa. Kun kuunteli häntä, minulle ei jäänyt mitään epäilyksiä siitä, etteikö hän saavuttaisi sitä tasoa, missä hän haluaa olla, Leijonien päävalmentaja Pennanen kertoi taustasta, kun hän puhui Laineen valinnasta.

Lehtisen mukaan Laineen oli alun perin tarkoitus ottaa paikka ”pelaamalla” Leijonien NHL-joukkueesta. Tämä vaikeutui, kun hän joutui polvivamman takia pitkäksi aikaa sivuun.

– Hänellä on hirveä halu pelata maajoukkueessa – vielä sen jälkeen, mitä viime kaudella tapahtui ja mitä kaikkea tuossa on ollut matkalla. Meillä on ollut koko ajan kova usko häneen, Lehtinen toteaa.

Jani Hakanpään (vasemmalla) tilanne on mielenkiintoinen Leijonien suhteen.

Miten Hakanpää?

Leijonissa toinen iso kysymys kohdistuu Toronto Maple Leafsin puolustajaan Jani Hakanpäähän, joka laitettiin taas loukkaantuneiden listalle.

Hakanpää on kärsinyt pahasta polvivammasta, minkä myötä hänen kautensa aloitus venyi pitkälle syksyyn.

Hakanpää ehti pelata vain kaksi ottelua ennen kuin hän joutui taas sivuun.

– Jos ei mitään uutta tapahdu, hän kuntoutuu tuohon turnaukseen, Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen sanoi itsevarmasti.

– Tiedämme hänet pelaajana. Hän on sellainen puolustaja, jota vastaan on vaikea pelata. Olemme jutelleet hänen kanssaan ja tiedämme sen, missä hän menee. Tässä on vielä pari kuukautta aikaa turnaukseen. Tarvitsemme häntä, kun vastaan tulee taitavia pelaajia. Hän on sellainen kaveri, joka pystyy käsittelemään kovia tilanteita, Leijonien GM Jere Lehtinen lisäsi.

NHL:n järjestämä 4 nations Face-off-turnaus pelataan Kanadan Montrealissa ja Yhdysvaltojen Bostonissa 12.–20. helmikuuta. Suomi kohtaa avausottelussaan USA:n, mitä seuraavat taistot Ruotsia ja Kanadaa vastaan. Alkusarjan kaksi parasta joukkuetta kohtaavat 20. helmikuuta pelattavassa finaaliottelussa.