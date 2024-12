Leijonien päävalmentaja myönsi polvivaivaisen Jani Hakanpään valinnan 4 Nations -miehistöön olevan jonkinasteinen riski.

Jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Antti Pennasella on suunnitelmat helmikuun 4 Nations -turnauksen hyökkäysketjuiksi, mutta kaksi kuukautta ennen turnauksen alkua suunnitelmat ovat vielä "lyijykynällä tehtyjä".

– Joo, meillä on kyllä suunnitelmat valmiina. A- ja B- ja jopa C-suunnitelmat. Missä vireessä ne pelaajat on, se vaikuttaa kentällisiin, ja sitten tietenkin, että onko ne terveinä tai tuleeko jotain vammoja. Ne ovat lyijykynällä tehtyjä vielä, että ne ei ole vielä mustekynällä, Pennanen sanoi Helsingissä torstaina kommentoidessaan edellisiltana julkistettua kokoonpanoa.

Keskushyökkääjien tontti on Suomen vahvuus ja myös ainoa pelipaikka, jossa Leijonilla on runsaudenpulaa laadukkaista NHL-pelaajista. Joku NHL:ssä sentteriä pelaavista joutuu siirtymään 4 Nations -turnauksessa laidalle.

Jos Pennanen on kirjoittanut hyökkäysketjut lyijykynällä, ovatko edes sentterien nimet mustekynällä?

– No se on ehkä vahvin mustekynä. Ne ovat positiivisia ongelmia. (Aleksander) Barkov on keskellä, se on selvä. Muutamien pelaajien kanssa on juteltu, että heitä voidaan käyttää molemmissa (pelipaikoissa), Pennanen vastasi.

"En ole ruvennut lääkäriksi"

Joukkueeseen nimettyjä pelaajia saa loukkaantumisen takia vaihtaa ensimmäiseen otteluun asti. Puolustajista Jani Hakanpää on tällä kaudella pelannut vain kaksi ottelua polvivamman takia ja on tällä hetkellä loukkaantuneiden listalla.

– Hän pystyy harjoittelemaan. Kun täysivauhtiset, kovat pelit alkoivat, niin siinä tuli vähän takapakkia, Pennanen sanoi.

Hakanpää pelasi viime kaudella Dallasissa 64 ottelussa, mutta oli polvivamman takia sivussa joukkueen 13 viimeisestä runkosarjapelistä sekä pudotuspeleistä kokonaisuudessaan. Hakanpään oikeaan polveen tehtiin keväällä tähystysleikkaus, ja hän siirtyi täksi kaudeksi Toronto Maple Leafsiin.

Hakanpään sopimuksen uutisoitiin ensin olevan kaksivuotinen, mutta pitkän vatvomisen jälkeen sopimus lyheni yksivuotiseksi. Pro Hockey Rumors -sivuston mukaan syynä tähän oli Toronton huoli Hakanpään polvesta.

Tällä kaudella Hakanpää on käynyt jäällä vain kahdessa ottelussa ennen kuin hänet siirrettiin jälleen loukkaantuneiden listalle. Toronto ei ole kertonut julkisuuteen, millaisesta vammasta on tarkalleen kyse, eikä sitä, liittyykö tämän kauden vamma viime kevään loukkaantumiseen.

– Ei ole mitään uutta vammaa, vaan vammautunut jalka otti takapakkia. Se voi olla, että se yli puoli tuntia AHL:n toisessa pelissä saattoi olla vähän liikaa, Pennanen sanoi.

Pennanen on rakentanut joukkuetta yhdessä Leijonien GM:n Jere Lehtisen kanssa.

Pohjois-Amerikassa on muun muassa The Athleticin toimittajan Chris Johnstonin ja Toronto Sunin Steve Simmonsin kautta tullut julki, että Hakanpää kärsisi polven nivelrikosta.

Jo Hakanpään toissa kausi päättyi keväällä 2023 polvivammaan. Tuolloin Hakanpää ei mennyt leikkaukseen, vaan kuntoutti polveaan kesän 2023.

– Minä en ole ruvennut pukukopissa muutenkaan lääkäriksi, että olen luottanut heidän näkemykseensä, Pennanen hymyili.

Pennanen sanoi korostaneensa puolustajavalinnoissa kokoa, puolustuspelaamista ja kovaa luonnetta, mutta myösi Hakanpään valinnan olevan jonkinasteinen riski.

– Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin hänen pitäisi pystyä ehtiä pelaamaan ja päästä siihen kuntoon, milloin hän on parhaimmillaan. Silloin, kun hän on parhaimmillaan, hän on hyvä NHL-puolustaja. Nimeämättä jättäminen olisi aiheuttanut riskin, ettei häntä koskaan nimetä, Pennanen perusteli.