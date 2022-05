Leijonien GM Jere Lehtinen kertoi, milloin Mikael Granlundista ja NHL-vahvistuksista kuullaan uutisia – "Mielellään näkisi joukkueessa"

– Pitää antaa vähän happea sinne suuntaan. Nyt he lyövät kautta pakettiin ja on lääkärintarkistuksia sun muita. Katsotaan rauhassa, mutta silti suhteellisen nopeasti tilannetta. Kisat alkavat kuitenkin perjantaina, Lehtinen sanoi Predatorsin suomalaisista MTV Urheilulle.

– Hän on sitä osastoa, joka on ihan johtavassa roolissa omassa NHL-jengissään. Hän on sellainen pelaaja, jonka näkisi mielellään joukkueessa, Lehtinen sanoo suoraan Granlundista.