Jukka Jalonen ärähti NHL:n suuntaan – "Täytyy olla aika onneton asiantuntija, jos ei ole nähnyt sitä"

Hatunnosto Yhdysvaltojen puolustukselle

– Tiesimme, että siellä on neljä puolustajaa. Se on kova paikka pelata neljälle pakille. Viesti oli kuitenkin, että he ovat maailmanluokan pelaajia. Ei se meille vielä mitään takaa. Osa heistä on tottunut pelaamaan melkein puolta tuntia per peli. Yksittäisen pelin pystyy sillä lailla vetämäänkin, kun siinä on panosta ja pystyy taistelemaan. Ihmisestä löytyy kummasti kaikennäköisiä voimavaroja, kun tarvitsee. He pelasivat minun mielestäni erittäin hyvin, eivätkä hyytyneet.