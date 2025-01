Karri Kiveltä huima väite Nuorista Leijonista – MM-kullan kynnykselle poikkeuksellisella tavalla

MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi kehuu Nuorten Leijonien kasvutarinaa, joka on vienyt joukkueen MM-finaaliin saakka. Kivi pitää yhtä tähtivahti Petteri Rimpistä koskevaa kysymystä aivan oleellisena MM-kultahaaveiden kannalta.

Suomi pelaa ensi yönä alle 20-vuotiaiden MM-kullasta Yhdysvaltoja vastaan. Nuorten Leijonien turnaus on ollut voimakkaasti nousujohteinen. Kisat alkoivat selvänumeroisella 0–4-tappiolla Kanadalle.

– Alku oli totaalista hätäilyä, kauhea kiire koko ajan. Muutama pelillinen viilaus selvästi onnistui. Kiekolla Suomi haki nyt sen luoton siihen pelaamisen. Puolustus parani sitä kautta ja uskallettiin mennä tiukempiin tilanteisiin. Voimakkaita, hienoja voittoja alun jälkeen. Peli on parantunut. Turnauksen alku oli aikamoista roiskimista. Nyt se on jo sitten rakentamista, Karri Kivi analysoi.

Suomi kaatoi Ruotsin MM-välierässä hurjan trillerin päätteeksi jatkoajalla 4–3. Kivi kehuu vuolaasti Nuorten Leijonien kollektiivia, jota hän kuvailee poikkeukselliseksi. Kivellä on perspektiiviä, sillä hän valmensi Nuoret Leijonat MM-kultaan Malmössä vuonna 2014.

– Suomen joukkue on tosi tasainen. Kun miettii finaalijoukkueita 2000-luvulta, niin tämä on tasaisin. Petteri Rimpistä lukuun ottamatta ei ole kukaan noussut esille, se on heidän vahvuutensakin.

Rimpistä voi tosiaankin kuvailla tähänastisen MM-turnauksen parhaaksi pelaajaksi. Suomen kaikki pelit pelannut kassari on ottanut kiekon kiinni huimalla 93,95 prosentin varmuudella.

– Aikamoinen Superhessu hän on. Oleellista on, että miten hän palautuu tuosta todella kovasta pelistä. Hän on pelannut kaikki pelit, mikä on aika harvinaista. Hän on ilman muuta kaikkein tärkein yksittäinen henkilö, totta kai.

"Kiekon kimppuun"

Suomi ja Yhdysvallat pelasivat turnauksessa samassa alkulohkossa. Pohjoisamerikkalaiset voittivat A-lohkon, jossa Suomi oli kakkonen.

Maiden ensimmäinen kohtaaminen päättyi viikko sitten Nuorten Leijonien 4–3-jatkoaikavoittoon. Siinä on muistijälki, josta Kivi uskoo joukkueen ammentavan isolla kädellä.

– Siellä on se itseluottamus jo olemassa. Uskon, että valmennus osaa käsitellä sen, miten päivän aikana puhutaan joukkueelle, että saadaan kaikki irti positiivisella tavalla.

Kivi lyö MM-finaalin keskeisimmäksi teemaksi Suomen aloitteellisuuden.

– Kiekon kimppuun käyminen ja sitä kautta halu rakentaa ja auttaa kaveria. Se luo itseluottamuksen kaikkeen tekemiseen. Jos vain puolustaa ja katsoo, että mitä tapahtuu, niin siinä ei hyvä heilu. Tämä on niin iso peli.

– Suomi on ihan fifty-fifty -tilanteessa finaalissa, Kivi linjaa voittomahdollisuuksista.

Alle 20-vuotiaiden MM-finaali käynnistyy varhain maanantaiaamuna klo 02.30. Alkuillasta Ruotsi ja Tshekki ratkaisevat pronssimitalien kohtalon.