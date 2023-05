Yksi elementti Kanadan pelaamisessa heittää Leijonien alakerralle ison haasteen: "Pitää olla hereillä"

MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Leijonien ykkösvahdin viittaa on tämänvuotisessa turnauksessa kantanut ensimmäisiä aikuisten arvokisojaan pelaava Emil Larmi . 26-vuotias Pelicans-kasvatti torjui tänä keväänä Växjön Ruotsin mestariksi, ja hänet valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi.

MM-kisoissa Larmi on pelannut Leijonien maalilla viidessä ottelussa, joissa 116 laukauksesta ohi on mennyt yhdeksän. Torjuntaprosentti on näin ollen 92,24 ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,78 ottelua kohden.