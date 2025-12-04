Euroopan johtajien ryhmäpuhelussa mukana ollut presidentti Stubb neuvoi lehden mukaan niin ikään Ukrainaa pitämään varansa Yhdysvaltojen neuvottelijoiden kanssa: "Emme voi jättää Ukrainaa ja Volodymyriä yksin näiden kaverien kanssa".

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on Euroopan johtajien puhelinkeskustelussa maanantaina varoittanut, että Yhdysvallat saattaa "pettää" Ukrainan, kertoo saksalaislehti Spiegel torstaina sille vuodettujen puhelutietojen perusteella.

– On olemassa mahdollisuus, että Yhdysvallat pettää Ukrainan aluekysymyksissä, eikä selvyyttä turvatakuista saada, Macron sanoi ja tähdensi, että tilanne oli hyvin vaarallinen Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille, joka niin ikään oli mukana puhelussa.

Ranskan presidentinkanslia kiisti myöhemmin Spiegelille, että Macron olisi keskustelun aikana puhunut pettämisestä.

– Presidentti ei käyttänyt tällaista ilmausta, kansliasta kerrottiin.

Ryhmäpuhelussa oli mukana myös presidentti Alexander Stubb, joka lehden mukaan varoitti, ettei Ukrainaa saa jättää yksin Yhdysvaltojen neuvottelijoiden kanssa.

"He pelaavat pelejä"

Saksan liittokansleri Friedrich Merz korosti hänkin, että Zelenskyin tulee olla hyvin varovainen tulevina päivinä.

– He pelaavat pelejä sekä minun että teidän kanssanne, Merz sanoi viitaten nähtävästi erityislähettiläs Steve Witkoffiin ja presidentti Donald Trumpin vävyyn Jared Kushneriin.

Puhelusta tehdyn transkription perusteella Stubb vaikutti olevan samoilla linjoilla Merzin kanssa.

– Emme voi jättää Ukrainaa ja Volodymyriä yksin näiden kaverien kanssa, Stubb sanoi.

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte oli samaa mieltä Stubbin kanssa ja sanoi, että Zelenskyitä on suojeltava.

Ryhmäpuheenvuoroon osallistuivat myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Puolan pääministeri Donald Tusk, Italian pääministeri Giorgia Meloni, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen, Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa.

Spiegelin mukaan puhelun aikana keskusteltiin myös Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä. Osa johtajista oli sitä mieltä, ettei Yhdysvaltojen tulisi sekaantua asiaan, jonka vain EU voi päättää.