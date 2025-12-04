Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi ensimmäistä kertaa tiistain tapaamistaan Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin ja presidentti Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa.

Tapaaminen Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoffin ja presidentti Donald Trumpin vävyn Jared Kushnerin kanssa oli erittäin hyödyllinen, Venäjän presidentti Vladimir Putin muotoili vastauksensa uutistoimisto Rialle.

Putinin mukaan Yhdysvaltojen tuoma ehdotus Ukrainan rauhansuunnitelmasta perustui hänen sekä Trumpin sopimuksiin Alaskassa. Neuvottelut kestivät kauan, sillä Witkoff joutui käymään suunnitelman jokaisen kohdan yksitellen läpi. Putinin mukaan Trumpin rauhansuunnitelmassa on nyt 27 kohtaa, jotka jaettiin neljään osioon. Witkoff ehdotti, että näistä osioista keskustellaan erikseen. Putinin mukaan suunnitelmassa oli kohtia, joista Venäjä ei ollut samaa mieltä, ja niistä keskusteltiin.

Mahdollisista alueluovutuksista ja alueiden hallinnasta kysyttäessä Putin oli selväsanainen Donbasin suhteen.

– Venäjä ottaa Donbasin ja "Novorossijan" haltuunsa joko sotilasvoimin tai muuten.

Alueen katsotaan kattavan Donetskin ja Luhanskin alueet, joita Venäjä ei nyt miehitä kokonaisuudessaan.