Lävistäjänä toimiva Niko Nuotio teki raskaan päätöksen ja sulki liikkeensä ovet vapaaehtoisesti koronaepidemian alta: "Iso riski olla niin lähellä asiakasta"

– Ajattelimme, että se on ainoa vastuullinen ratkaisu. Toimimme näin turvataksemme oman henkilökuntamme lisäksi myös asiakkaamme, sillä tatuointi- ja lävistystoiminnassa työskennellään niin lähellä asiakasta, kertoo lävistyksiä työkseen tekevä Niko Nuotio.

– Emme halunneet, että kukaan meistä sairastuisi tai levittäisi koronavirusta tietämättään eteenpäin. Paljonhan on puhuttu myös siitä, miten sitä levittävät myös oireettomat, hän jatkaa.

Asiakkaiden varauksia peruttiin

Nuotion lisäksi liikkeessä työskentelee kaksi muuta henkilöä päätoimisesti. Uraa on rakennettu viisitoista vuotta ja myynti oli saanut tuulta purjeisiin ennen koronavirusepidemiaa.

– Toiminta on ollut useamman vuoden meille kannattavaa. Nyt jouduimme perumaan asiakkaiden varauksia, joita oli jo muutamaksi viikoksi eteenpäin. Peruutusviestejä lähti asiakkaille satamäärin. Kerroimme, että emme voi sanoa, milloin ajat voidaan uudestaan järjestää.

– Ymmärrän, että ihmisille voi olla mahdotonta luopua kokonaan ainoasta toimeentulon lähteestään. Mutta onhan se aika iso riski olla niin lähellä asiakasta. Omalta osaltamme emme ole koskaan toimineet niin, että "mikä ei ole kiellettyä, on sallittua". Kaikki pitää pyrkiä tekemään mahdollisimman turvallisesti, vaikka se ei olisi pakollista, Nuotio toteaa.

"Juoksevia kuluja on koko ajan"

– Juoksevia kuluja on koko ajan ja niitä on jouduttu minimoimaan. Kassavirtaa ei ole sisäänpäin, mutta kehittelemme kovasti vaihtoehtoisia tapoja ylläpitää etämyyntiä ja somemarkkinointia. Meillä on vahva usko siihen, että asiakkaat tulevat vielä takaisin, kun liike avataan, Nuotio kertoo.