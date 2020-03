Ahdinkoon ajautuneita yrittäjiä neuvotaan hakemaan välittömästi neuvoja pankeilta, Finnveralta tai etujärjestöltään: "On tärkeätä, että bisnes- ja elinkeinotoimintaa pyöritetään"

Joustoja vuokriin?

– Nyt on hätä ja nyt on kyseessä isot massat, jotka tarvitsevat apua. Kaikki eivät heti tyydyttävällä tavalla heti saa apua, mutta uskon, että meillä on kohtalaisen hyvä koneisto siihen – siis yhteiskuntana kokonaisuudessaan, Kuismanen pohtii.

Pankeille jo yhteydenottoja

– Puhutaan sadoista yhteydenotoista. Haluamme, että dialogi yritysten kanssa on mahdollisimman tiivistä. Vuoropuhelua on hyvä käydä ennen kuin ollaan akuutissa kassakriisissä. Silloin on vähemmän keinoja käytettävissä. Yritysten budjetteja on katsottava nyt mahdollisimman realistisesti, kertoo Nordean yrityspankin vetäjä Aleksi Lehtonen.