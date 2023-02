Kommentti: Lauri Markkanen ei jättänyt tähdistövalinnassa mitään sattuman varaan – kesken kauden nähty kiihdytys tuo suomalaiselle vielä toisenkin NBA-palkinnon

Harva uskoi tähän ennen kauden alkua. Lauri Markkanen valittiin viime yönä NBA:n tähdistöotteluun läntisen konferenssin 11 muun eliittipelaajan kanssa. Yhteensä koko liigasta otteluun kuoriutui 24 pelaajan kerma, siis käytännössä koko koripallomaailman parhaat pelaajat tällä hetkellä.

Markkasen yltäminen edellä mainittuun joukkoon vertautuu käytännössä vain Jari Litmasen kolmanteen sijaan Ballon d’Or -äänestyksessä 1995 ja Jarkko Niemisen uran parhaaseen sijoitukseen tenniksen maailmanlistalla (ATP-13).

Tuskin yksikään muu suomalaisen urheilijan saavutus ei pääse lähelle Markkasen henkilökohtaista saavutusta, kun kriteereiksi otetaan lajin harrastajamäärä ja kilpailullinen taso huipulla.

Raha-ansioilla mitattuna Markkanen lyö vielä NBA-urallaan laudalta F1-mestari Kimi Räikkösen kaikkien aikojen suomalaisena urheilutähtenä. Tällä hetkellä Utah Jazz maksaa laiturilleen vielä verrattain alhaista 16,8 miljoonan dollarin keskimääräistä vuosipalkkaa. Seuraavassa sopimuksessa vuosiansiot voivat kohota hyvinkin yli (Räikkösen ennätysliksan) 30 miljoonan dollarin.

Kaasu pohjaan joulukuun lopulla

Markkasen nousu roolipelaajasta supertähdeksi on ollut hienoa seurattavaa. Vuonna 2017 NBA-taipaleensa aloittanut suomalainen on osoittanut vuosien varrella välähdyksiä siitä, mitä nyt on nähty, mutta loukkaantumiset, ailahtelevuus, tietty arkuus korin alla ja oman roolin vaihtelu joukkueessa olivat pidätelleet nyt ryöpsähtänyttä tilastotykitystä.

Markkanen on nakuttanut koreja tällä kaudella 24,9 pisteen keskiarvolla. Lisäksi hän on kahminut keskimäärin 8,7 levypalloa ottelua kohti ja antanut 1,8 koriin johtanutta syöttöä. Tällä hetkellä suomalaislaituri kuitenkin paahtaa tasolla, joka jättää koko kauden keskiarvot varjoonsa.

Markkasen superlatiivisen lennon voi katsoa alkaneen ennen vuodenvaihdetta, vaikkapa sopivasti juuri 20. joulukuuta alkaen, jolloin NBA:n tähdistöäänestys ja sitä seuranneen hypetyksen kiihtyminen alkoivat.

Tuosta päivämäärästä lähtien Markkanen on nakuttanut keskimäärin 28,95 pistettä ja 9,2 levypalloa per ottelu – supertähtitason lukemia kumpikin. Huomionarvoista tilastoissa on se, että jyväskyläläisen kiihtynyt pistemässäily ei ole syntynyt pelkästään lisääntyneen vastuun ja pallokosketusten kasvun vuoksi, vaan hänen heittojensa tarkkuusprosentit ovat samaan aikaan vain kohentuneet.

Tuo kaasutallan pohjaan lyöminen lukitsi viimeistään sen, ettei Utah Jazzin voitolliseen ottelusaldoon hilannutta laituria yksinkertaisesti voitu jättää NBA:n tähdistöottelun ulkopuolelle.

Erityisesti kolmen pisteen kaaren takaa Markkanen on osunut poikkeuksellisen tappavasti. NBA:ssa eniten onnistuneita kolmosia tällä kaudella upottaneista 40 pelaajasta suomalaisen osumaprosentti on paras: 43,3. Tuo lukema on täysin poikkeuksellinen 213-senttiselle sarjatuliheittäjälle.

Ylivoimainen suosikki NBA-palkinnon saajaksi

Puolitoista kuukautta kestänyt lentokeli on siivittämässä Markkasen pistekeskiarvon 25:een ja samalla varmistamassa hänelle myös toisen, merkittävän NBA-palkinnon. Liigasta uutisoivat, valikoidut toimittajat valitsevat kauden päätteeksi NBA:n kehittyneimmän pelaajan.

Kehittyneimmän pelaajan palkinto (Most Improved Player) annetaan usein pelaajalle, joka on osoittanut merkittävintä kehitystä pelaamisessaan runkosarjan aikana. Viime vuosina palkinnon on pokannut NBA:n kirkkaimpien tähtien joukkoon noussut pelaaja.

Viime kaudella NBA:n kehittyneimmän pelaajan palkinnon sai Memphis Grizzliesin tähtitakamies Ja Morant, ja häntä aiemmin kunnian saaneita ovat muun muassa Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Pascal Siakam ja Paul George.

Jo tammikuun toisella viikolla Markkanen oli ylivoimainen suosikki palkinnon saajaksi, kun jopa 53 prosenttia mediasta piti Jazzin donkkaavaa tarkka-ampujaa parhaana valintana. Sen jälkeen etumatka muihin ehdokkaisiin on ainakin peliesitysten perusteella vain kasvanut.

Markkasen loikka viime kauden tilastokeskiarvioista on häkellyttävä. Markkanen pussitti 14,8 pistettä ja keräsi 5,7 levypalloa ottelua kohden Cleveland Cavaliersissa. Nyt hän hätyyttelee jo 25 pisteen ja 9 levyrin keskiarvoja.

Kenties hienointa Markkasen nykyisessä kehityksessä tällä hetkellä on se, että nousujohteisuus on jatkunut läpi kauden – ja jatkuu yhä vain. Suomalainen on säkenöinyt suurimpana tähtenä ottelusta toiseen häkellyttävällä tasaisuudella. Nyt yli 20 pisteen otteluita on kertynyt 19 putkeen.

Kuudennen NBA-kauden kehitysloikallaan Markkanen on myös osoitus siitä, ettei pelaajista kannata tehdä lopullista arviota välttämättä vielä 25-vuotiaana, vaan jokaisen kehityskäyrä on yksilöllinen.